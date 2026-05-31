Choque Múltiple y Volcadura Sobre la Carretera Huatusco-Fortín Deja Dos Personas Hospitalizadas

Un choque múltiple ocurrido sobre la carretera Huatusco-Fortín dejó un vehículo volcado y dos personas lesionadas, las cuales tuvieron que ser trasladadas a un hospital.

Choque Múltiple y Volcadura Sobre la Carretera Huatusco-Fortín Deja Dos Personas HospitalizadasFoto: Miguel Montes de Oca

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Impactante choque múltiple en la carretera Huatusco-Fortín deja dos hospitalizados y un vehículo volcado. Conoce los detalles de este accidente que interrumpió la circulación en Coscomatepec.

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