Choque Múltiple y Volcadura Sobre la Carretera Huatusco-Fortín Deja Dos Personas Hospitalizadas

Durante este domingo 31 de mayo, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y elementos de distintas corporaciones policiacas debido al reporte de un percance carretero en el municipio de Coscomatepec, perteneciente a la región montañosa del estado.

La movilización respondió a una carambola que se registró sobre la carretera federal Huatusco-Fortín, a la altura de la comunidad de Cruz Verde, perteneciente al municipio de Coscomatepec, donde por lo menos tres vehículos se vieron involucrados.

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Debido al fuerte impacto, el percance provocó que una de las unidades terminara volcada. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente provocó la movilización de elementos de distintos cuerpos de emergencia y, tras el percance, no se ha dado a conocer reporte sobre personas que perdieran la vida.

Distintos cuerpos de emergencias acudieron al lugar donde se registraron los hechos para brindar la atención correspondiente a las personas que resultaron afectadas, mientras que dos personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales de la zona debido a las lesiones que presentaron tras dicho percance.

La circulación se vio interrumpida en la carretera Huatusco-Fortín tras el choque múltiple ocurrido este domingo

Asimismo, elementos del cuerpo de paramédicos, así como corporaciones de auxilio, se encargaron de llevar a cabo las labores de atención y evaluación correspondientes de las personas que terminaron con múltiples lesiones en el accidente. Hasta este momento no se ha identificado a las personas lesionadas.

Debido a dicho percance carretero, la circulación en la zona tuvo que ser parcialmente interrumpida debido a las maniobras de auxilio y retiro de las unidades siniestradas que se realizaban por parte de las autoridades tras el choque múltiple registrado este domingo 31 de mayo sobre la carretera federal Huatusco-Fortín, a la altura de la comunidad de Cruz Verde.