Cancelan 2 Mil 700 Vuelos en EUA por Cierre de Gobierno; Van Más de 5 Mil Suspensiones en 3 días

Las aerolíneas estadounidenses cancelaron este domingo 9 de noviembre más de 2 mil 700 vuelos, y el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que el tráfico aéreo en el país podría "reducirse drásticamente" si el cierre del gobierno federal se prolonga hasta la ajetreada temporada de viajes del Día de Acción de Gracias.

La disminución de la actividad en 40 de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos está ahora en su tercer día y comienza a causar interrupciones más generalizadas.

Además, se reportaron casi 10 mil retrasos adicionales tan solo este domingo, según FlightAware, un sitio web que rastrea las interrupciones en los viajes aéreos. Más de mil vuelos fueron cancelados el viernes, y más de mil 500 el sábado. Con lo cual suman poco más de 5 mil 200 cancelaciones en tres días.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la semana pasada recortes de vuelos en los aeropuertos con mayor tránsito, ya que algunos controladores de tráfico aéreo -a los que no se les paga desde hace casi un mes- han dejado de presentarse a trabajar.

Las reducciones ordenadas por la FAA comenzaron el viernes 7 de noviembre al 4% y aumentarán al 10% para el 14 de noviembre. Están en vigor de 6:00 horas a las 22:00 horas, tiempo local, y afectarán a todas las aerolíneas comerciales.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta tuvo la mayor cantidad de cancelaciones este domingo, seguido por el Aeropuerto Internacional O'Hare, en Chicago, donde ya se sentía la presencia del clima invernal.

En Georgia, el clima también podría ser un factor: la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Atlanta advirtió de condiciones de congelación generalizadas hasta el martes.

La viajera Kyra March finalmente llegó a Hartsfield-Jackson este 9 de noviembre después de una serie de aplazamientos el día anterior.

Venía de Tampa y ese vuelo se retrasó, se retrasó, se retrasó. Luego fue cancelado y después reprogramado. Así que tuve que quedarme en un hotel y luego volví esta mañana

La FAA indicó que la escasez de personal en Newark y el Aeropuerto LaGuardia en Nueva York estaban provocando retrasos en las salidas de aproximadamente 75 minutos en promedio.

El Aeropuerto Metropolitano del condado Wayne, en Detroit, Michigan, estaba vacío en su mayor parte este domingo por la mañana, con tiempos de espera mínimos en los puntos de control de seguridad. Los tableros de salidas y llegadas estaban llenos de retrasos y cancelaciones.

Advierten que la situación "empeorará"

Más temprano este domingo, el secretario Sean Duffy advirtió que el tráfico aéreo en Estados Unidos podría disminuir significativamente si el cierre persiste.

Dijo que podría ser necesario implementar recortes adicionales de vuelos -quizás hasta un 20%-, especialmente después de que los controladores no reciban su salario por un segundo período de pago consecutivo.

"Cada día menos controladores acuden a trabajar, cuanto más tiempo pasan sin un cheque de pago", señaló Duffy en "Fox News Sunday".

Y advirtió a los estadounidenses lo que podrían enfrentar durante el ajetreado feriado de Acción de Gracias.

Si miro hacia dentro de dos semanas, a medida que nos acercamos a los viajes de Acción de Gracias, creo que lo que va a suceder es que los viajes aéreos se reducirán drásticamente, ya que todo el mundo querrá viajar para ver a sus familias

Con "muy pocos" controladores trabajando, "habrá unos cuantos vuelos despegando y aterrizando" y miles de cancelaciones, señaló.

"Habrá una interrupción masiva. Creo que habrá muchos estadounidenses enojados. Creo que tenemos que ser honestos sobre hacia dónde va esto. No mejora", indicó Duffy.

Empeorará hasta que estos controladores de tráfico aéreo reciban su sueldo

Problemas con controladores desde hace años

El gobierno ha tenido una escasez de controladores de tráfico aéreo durante años, y varias presidencias han intentado convencer a aquellos en edad de jubilación para que sigan trabajando. Duffy indicó que el cierre ha exacerbado el problema, ante lo cual algunos controladores han decidido acelerar sus jubilaciones.

"Hasta 15 o 20 al día se están jubilando", aseguró Duffy en CNN.

Duffy indicó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, le envió un mensaje de texto con una oferta para prestar controladores de tráfico aéreo militares, pero no está claro si el personal está certificado para trabajar en sistemas civiles.

Duffy rechazó las acusaciones demócratas de que las cancelaciones de vuelos son una táctica política, y alegó que eran necesarias debido al incremento en la posibilidad de que haya accidentes en un sistema sobrecargado.

"Yo necesitaba tomar medidas para mantener a la población segura", agregó Duffy.

Estoy haciendo lo que puedo con el lío que me dejaron los demócratas

Airlines for America, un grupo comercial que representa a las aerolíneas estadounidenses, indicó que los retrasos relacionados con la escasez de personal de control de tráfico aéreo superaron las 3 mil horas ayer sábado -la mayor cantidad en lo que va del cierre-, y que los problemas de personal contribuyeron al 71% del tiempo de retraso.

Entre el 1 de octubre y el 7 de noviembre, la falta de controladores ha afectado a más de 4 millones de pasajeros en aerolíneas estadounidenses, según Airlines for America.

Con información de AP

