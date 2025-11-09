'¿Quién Es la Máscara?' 2025: ¿A Qué Hora Empieza y Quién Será Eliminado Hoy?

Hoy domingo 9 de noviembre se celebra el quinto episodio de ¿Quién es la máscara? 2025, y promete ser un gran capítulo.

La temporada 7 nos ha sorprendido de diferentes maneras, la más reciente con la revelación de la celebridad que se escondía en el disfraz de Monsqueeze. Pocos se lo esperaban, pero dentro de ese monstruo tierno de colores se encontraba el actor Jesús Ochoa.

Este domingo promete ser aún mejor, pues los investigadores: Anahí, Juanpa Zurita, Carlos Rivera y Ana Brenda, se quedaron sin la posibilidad de salvar a otro personaje, pues los cuatro han utilizado ya sus respectivas oportunidades de salvación. Así que más vale prepararnos para ver al siguiente personaje ser desenmascarado.

¿Quiénes son los personajes de Quién es la máscara 2025?

Los personajes de Quién es la máscara 2025 que continúan en competencia son:

Maestro Bops

Hieny Fer

María Ovina

Carroñero

Mini Chang

Nocturna

Tony Manguera

Ruby Gloss

Capi Bara

Sonny Hamster

Federico García la Orca

Tropicoco

Samurai

Metaliebre

¿A qué hora y dónde ver 'Quién es la Máscara 2025 hoy?

La transmisión de ¿Quién es la Máscara? hoy domingo 9 de noviembre iniciará a las 8:30 pm hora de México.

Puedes ver ¿Quién es la Máscara? a través de la señal de Las Estrellas o bien en ViX en vivo.