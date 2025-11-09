'¿Quién Es la Máscara?' 2025: ¿A Qué Hora Empieza y Quién Será Eliminado Hoy?
La séptima temporada de '¿Quién es la Máscara?' se pone cada vez mejor. Hoy domingo 9 de noviembre descubriremos quién está detrás de otro personaje
Hoy domingo 9 de noviembre se celebra el quinto episodio de ¿Quién es la máscara? 2025, y promete ser un gran capítulo.
La temporada 7 nos ha sorprendido de diferentes maneras, la más reciente con la revelación de la celebridad que se escondía en el disfraz de Monsqueeze. Pocos se lo esperaban, pero dentro de ese monstruo tierno de colores se encontraba el actor Jesús Ochoa.
Este domingo promete ser aún mejor, pues los investigadores: Anahí, Juanpa Zurita, Carlos Rivera y Ana Brenda, se quedaron sin la posibilidad de salvar a otro personaje, pues los cuatro han utilizado ya sus respectivas oportunidades de salvación. Así que más vale prepararnos para ver al siguiente personaje ser desenmascarado.
¿Quiénes son los personajes de Quién es la máscara 2025?
Los personajes de Quién es la máscara 2025 que continúan en competencia son:
Maestro Bops
Hieny Fer
María Ovina
Carroñero
Mini Chang
Nocturna
Tony Manguera
Ruby Gloss
Capi Bara
Sonny Hamster
Federico García la Orca
Tropicoco
Samurai
Metaliebre
¿A qué hora y dónde ver 'Quién es la Máscara 2025 hoy?
La transmisión de ¿Quién es la Máscara? hoy domingo 9 de noviembre iniciará a las 8:30 pm hora de México.
Puedes ver ¿Quién es la Máscara? a través de la señal de Las Estrellas o bien en ViX en vivo.