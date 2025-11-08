Caos Aéreo en Estados Unidos por Cierre de Gobierno, Segundo Día de Cancelación de Vuelos

Las aerolíneas de Estados Unidos y los viajeros enfrentan un segundo día de recortes de vuelos a nivel nacional debido al cierre del Gobierno federal (Shutdown), el cual además se espera que provoque un aumento de las cancelaciones en los días siguientes.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó a las aerolíneas reducir un 4% de los vuelos este sábado. Esta medida afecta a 40 aeropuertos de gran importancia. Los recortes subirán a 6% el martes y llegarán al 10% el 14 de noviembre.

Recortes de vuelos debido al cierre de Gobierno Federal (Shutdown) en Estados Unidos

Los recortes comenzaron a las 6 a.m. ET (11:00 GMT) del viernes. La medida incluye cerca de 700 vuelos de las cuatro aerolíneas más grandes: American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines y United Airlines.

Las aerolíneas reducirán menos vuelos este sábado que el viernes. Esto se debe al volumen general de tráfico aéreo.

United Airlines cancelará 168 vuelos, un número menor a los 184 que suspendió el viernes.

Southwest Airlines cancelará poco menos de 100 vuelos. El viernes, la aerolínea canceló 120 vuelos.

Ante esta situación se recomienda a los viajeros verificar el estado de su vuelo con anticipación pues el cierre del Gobierno de Estados Unidos mantiene un efecto directo sobre las operaciones aéreas.

