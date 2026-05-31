Detienen a Dos tras Agredir a Oficial y Portar Arma en Tijuana

Dos hombres fueron detenidos por agentes municipales tras agredir a un oficial durante un operativo en la colonia Mariano Matamoros Norte; además, se aseguró un arma de fuego y un vehículo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó que los hechos ocurrieron cuando agentes adscritos al Distrito Florido Mariano realizaban un recorrido preventivo y detectaron a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, junto a un vehículo sin placas.

Al notar la presencia policial, varios individuos intentaron huir, sin embargo, los oficiales lograron intervenir a Ricardo “N”, de 49 años, por una falta administrativa

Agresión a oficial y aseguramiento de arma

Durante la actuación policial, un segundo individuo, identificado como Ricardo Alfonso “N”, de 26 años, presuntamente atacó por la espalda a uno de los agentes, golpeándolo en la cabeza, espalda y costillas, lo que provocó que cayera al suelo.

De acuerdo con el reporte, el agresor sacó un arma de fuego que portaba entre sus ropas y lanzó amenazas contra el oficial, por lo que se elevó el nivel de intervención y se solicitó apoyo inmediato.

Agentes lograron controlar la situación y detener al presunto agresor, a quien se le aseguró un arma tipo pistola calibre 9 milímetros.

El oficial lesionado presentó una posible fractura en una mano, por lo que fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital para su valoración.

Asimismo, fue asegurado un vehículo marca MG, modelo 2026, color blanco, el cual quedó junto con los detenidos y el arma a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones.

APG