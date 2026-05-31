Detienen a Dos tras Agredir a Oficial y Portar Arma en Tijuana

Uno de los implicados atacó por la espalda a un agente y lo golpeó, provocando su caída y lesiones

Detenidos agresión policía TijuanaFoto: SSPCM

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Operativo en Tijuana: dos hombres detenidos por agredir a un oficial y portar arma. El incidente dejó al agente con posibles fracturas. Conoce más sobre este caso impactante.

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