EUA Pide a sus Aviones Comerciales ‘Extremar Precauciones’ al Sobrevolar Venezuela

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha pedido a sus aviones comerciales que extremen precauciones al sobrevolar Venezuela. El aviso ha coincidido con el reciente despliegue militar en el Caribe.

El anuncio a los aviones estadounidenses señala “una situación potencialmente peligrosa” en Venezuela .

. En las últimas semanas se han elevado las tensiones entre Venezuela y el gobierno de Donald Trump.

Noticia relacionada: Trump Reitera que "Probablemente" Hable con Maduro; Y Acusa a Venezuela de Hacerle Daño a EUA

Emiten advertencia a aerolíneas estadounidenses que pasen sobre Venezuela

Este viernes 21 noviembre 2025, la FAA emitió un aviso donde insta a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. El anuncio explica que actualmente se presenta “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

El anuncio a las aerolíneas de Estados Unidos explica:

Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la región de información de vuelo de Maiquetia [que comprende a Venezuela y el Caribe] a todas las altitudes, debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores.

El texto de la Administración Federal de Aviación también indica explícitamente “un riesgo potencial” para todas las aeronaves, durante cualquier momento del vuelo:

Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo.

Siguen tensiones entre Venezuela y Estados Unidos

El anuncio ocurre a pocos días de que llegase al Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el mayor en poder de Estados Unidos. La llegada de este navío ha elevado las tensiones entre Venezuela y el gobierno de Donald Trump.

Video: EUA Designará como Organización Terrorista al Cártel de los Soles en Venezuela.

Hace casi tres meses Estados Unidos comenzó a atacar en el Caribe a embarcaciones a las que señala por participar en el narcotráfico. No obstante, los ataques han sido interpretados como una estrategia de asedio por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

En tanto, Donald Trump ha tenido múltiples reuniones con el Pentágono para decidir qué podría ocurrir con el país sudamericano. En días recientes, el presidente señaló que “ha tomado una decisión” sobre sus próximas acciones, aunque se negó a revelarla a los reporteros presentes.

Ante el rumor de ataques directos contra Venezuela, e incluso incursiones terrestres, Nicolás Maduro pidió el pasado 9 de octubre una reunión de emergencia con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Historias recomendadas: