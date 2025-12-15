Avión de JetBlue casi Choca contra Aeronave de Estados Unidos cerca de Venezuela

Un avión de la aerolínea JetBlue estuvo a punto de chocar contra una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerca de Venezuela. El incidente subraya que las tensiones entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump se han trasladado a los aires.

El gobierno de Estados Unidos advirtió a las aerolíneas de su país que extremaran precauciones al sobrevolar el país sudamericano, lo que provocó una avalancha de cancelaciones de vuelos en Caracas .

Denuncian incidente con avión de Estados Unidos en el Caribe

El pasado viernes, un avión de la aerolínea JetBlue estuvo a punto de impactar una aeronave de Estados Unidos tras despegar de Curazao, una de las islas que poseen los Países Bajos en el mar Caribe y que se ubica frente a la costa de Venezuela. La aeronave de pasajeros detuvo su ascenso para evitar la colisión con un avión cisterna de reabastecimiento de combustible, perteneciente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

“Casi tuvimos una colisión en el aire”, se escucha en una grabación que mantuvo el piloto con tierra, tras el incidente. Según dijo el piloto, el avión cisterna se cruzó en la trayectoria del vuelo 1112 de JetBlue, que iba de Curazao al Aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York.

Pasó directamente frente a nosotros a menos de cinco millas [unos 8 kilómetros], quizás a dos o tres millas; era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y estaba a nuestra altitud. Tuvimos que detener nuestro ascenso.

Derek Dombrowski, portavoz de la aerolínea de bajo costo estadounidense, declaró el domingo que informó a las autoridades estadounidenses. Por su parte, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos también informó que investigará el incidente.

Continúan tensiones en el aire entre Caracas y Estados Unidos

En el mes de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió a las aerolíneas de su país que tomaran precauciones al sobrevolar Venezuela. La medida llevó a la cancelación de vuelos por parte de varias aerolíneas internacionales que operaban en Caracas.

Desde septiembre, el gobierno de Donald Trump ha bombardeado navíos de Venezuela en el Caribe, afirmando que estas embarcaciones están ligadas al narcotráfico. Desde entonces se ha redoblado la presencia militar de Estados Unidos en la región, ha enviado su mayor portaaviones, el Gerald R. Ford, y la Fuerza Aérea ya ha ingresado con aviones caza al territorio de Venezuela.

