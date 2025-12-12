¿Quién es Bryan Stern, Exmilitar de EUA que Ayudó a Escapar a María Corina Machado de Venezuela?

La historia de la ruta de escape de María Corina Machado de Venezuela para que pudiera llegar a Oslo, Noruega, y recibir el Premio Nobel de la Paz, ha causado asombro.

El día de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, el diario estadounidense Wall Street Journal, reveló que la líder opositora María Corina Machado había salido de Venezuela en una embarcación rápida. Llegó a la isla de Curazao, ubicada frente a la costa norte de Venezuela, con una peluca y disfrazada, y ahí subió a un Legacy 600 con matricula mexicana, que luego la llevó a Estados Unidos, para después viajar a Noruega.

Sin embargo, conforme pasan las horas se revelan más detalles. Pero hay un persona central en la ruta de escape que usó Machado. ¿de quién se trata? Se llama Bryan Stern.

¿Quién es Bryan Stern, que ayudó a escapar a María Corina Machado?

Bryan Stern, es un veterano de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, y en su cuenta de X, confirmó que él fue parte de la "Misión Operación Dinamita".

Algunas misiones impactan más que otras, y esta impactó profundamente. Sacar a María Corina Machado (@MariaCorinaYA) de Venezuela fue una de las operaciones más complejas y de mayor riesgo en las que he participado, y también una de las más significativas.

Fundó Grey Bull Rescue Foundation , que se especializa en misiones de rescate y evacuaciones , especialmente en zonas de conflicto y desastre.

, que se especializa en , especialmente en zonas de conflicto y desastre. Recibió la medalla Corazón Púrpura , reconocimiento que se les da a los militares estadounidenses y que han resultado heridos o han hecho sacrificios en misiones de protección civil

, reconocimiento que se les da a los o han hecho sacrificios en misiones de protección civil De acuerdo con él, ha hecho operaciones en 70 países para rescatar a 8 mil personas.

Misiones de evacuación privadas en zonas de guerra desde Afganistán hasta Gaza.

en zonas de guerra desde Afganistán hasta Gaza. Miembro del personal militar de primera respuesta durante los atentados del 11 septiembre de 2001.

Así fue la operación para sacar a María Corina

María Corina Machado y el equipo que la sacó atravesaron olas de tres metros para salir de Venezuela.

La operación comenzó el viernes 5 de diciembre por la noche. Un excolega le dijo que le tenía una misión especial para extraer un “paquete” importante de Venezuela

Tomaron todas las medidas para no ser rastreados digitalmente. Detalló que en algún momento perdieron comunicación con la embarcación rápida donde escapaba Machado. Finalmente María Corina llegó a Oslo, Noruega, aunque no recogió el Premio, sí vio a sus hijos y familia.

Llevar a María de regreso con sus hijos después de dos largos años era el único resultado que realmente importaba — y estoy muy agradecido de que lo lográramos. Intentamos regresarla a tiempo para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, pero supongo que cumplí con mi reputación… siempre llegando un poco tarde

Finalmente el exsoldado de EUA, calificó como un honor haber sido parte de la operación.

María, fue un honor estar a tu lado… a pesar del frío y la lluvia. ¡Eres mi heroína!

