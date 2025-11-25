Nicolás Maduro Exhibe Espada de Simón Bolívar durante Marcha ‘contra el Imperialismo’ en Caracas

El gobierno de Venezuela convocó a una marcha “contra el imperialismo”, en medio de tensiones con Estados Unidos. Durante el mitin, Nicolás Maduro exhibió la espada de Simón Bolívar y juró ante sus seguidores.

El día anterior, Estados Unidos designó como organización terrorista al Cártel de los Soles , al que presuntamente pertenecería Nicolás Maduro.

Convocan a marcha contra el imperialismo en Caracas

Este 25 de noviembre se registró en Caracas una movilización en apoyo al gobierno de Venezuela, comandado por Nicolás Maduro. En medio de la tensiones con el gobierno estadounidense, el titular de Interior, Diosdado Cabello, dijo que Marco Rubio tenía “ínfulas de conquistador”.

"Es imposible conseguir" un secretario de Estado "más imbécil que Marco Rubio", declaró Diosdado Cabello, en declaraciones emitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Convocan a marcha contra el imperialismo en Caracas. Foto: EFE

La marcha en Caracas ha ocurrido un día después de que Estados Unidos catalogara al Cártel de los Soles como una organización terrorista. El gobierno estadounidense acusa a Nicolás Maduro y al propio Diosdado Cabello de pertenecer a dicha organización criminal presuntamente dedicada al narcotráfico. Por el presidente de Venezuela ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

No obstante, Cabello ha revirado las acusaciones y señaló al gobierno estadounidense de tener vínculos con el narcotráfico. El segundo nombre más importante del gobierno chavista acusó a Estados Unidos de querer “robarse los recursos naturales de Venezuela”.

Nicolás Maduro exhibe espada de Simón Bolívar

Pero la estrella de la marcha ocurrida este martes ha sido la espada de Simón Bolívar. Nicolás Maduro exhibió la espada de Simón Bolívar, también conocida como la Espada del Perú.

La espada fue recibida por el libertador de parte de la Municipalidad de Lima el 30 de octubre de 1825, en reconocimiento a la victoria de Junín, decisiva para la independencia del Perú. Durante el mitin, Nicolás Maduro lanzó una arenga donde aseguró que defenderá a Venezuela de las “agresiones del imperialismo”:

Juro frente a este cielo, juro frente a nuestro señor Jesucristo, que daré todo mi esfuerzo por la victoria de Venezuela contra las amenazas y agresiones del imperialismo.

El discurso fue dado desde el Patio de Honor de la Academia Militar de Venezuela, al interior del Fuerte Tiuna, uno de los principales complejos castrenses del país. Al desenvainar la espada dorada, el presidente declaró:

La recibo 200 años después con su energía y su fuerza libertadora, emancipadora, de pueblos, esa es la espada de la victoria de toda Suramérica.

Nicolás Maduro dirigió una marcha “contra el imperialismo” y mostró la espada de Simón Bolívar. Foto: EFE

La espada fue llevada en un carruaje dentro de una urna de cristal por el Paseo Los Próceres, donde usualmente se celebra el desfile por el Día de la Independencia. El joya perteneciente a Simón Bolívar, que cumple 200 años, se ha convertido en un símbolo del chavismo, al grado de que el fallecido Hugo Chávez y Maduro han otorgado réplicas de esta a algunos de sus aliados.

Siguen las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

La marcha en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro llegó un día después de que el gobierno estadounidense elevara a “organización terrorista” al Cártel de los Soles. Aunque Venezuela rechaza la existencia de esta organización, el grupo criminal habría agrupado desde los años noventa a militares que tenían vínculos con el narcotráfico.

Además de la designación del Cártel de los Soles como grupo terrorista, Venezuela ha tenido que lidiar con una ola de vuelos cancelados por parte de aerolíneas internacionales. El gobierno de Estados Unidos advirtió a sus firmas aéreas sobre la inestabilidad en la región, lo que llevó a que nuevas compañías de todo el mundo suspendieran sus vuelos.

Estas presiones sobre el gobierno de Nicolás Maduro han ocurrido durante un incremento de la presencia militar de Estados Unidos en la zona y de la concesión del Premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado. El gobierno de Donald Trump envió al Caribe al portaaviones Gerald R. Ford, el mayor de su clase, lo que ha elevado las tensiones al interior del gobierno chavista.

