Medios Afirman Que Ejército de EUA Bombardeó a Sobrevivientes de Ataque a Lancha, en el Caribe

El 2 de septiembre, el Ejército estadounidense realizó un ataque contra una embarcación que presuntamente llevaba droga, en el mar Caribe, sin embargo, disparó un segundo obús para acabar con los sobrevivientes.

De acuerdo con el The Washington Post y la cadena CNN, que consultaron con fuentes con conocimiento de la operación militar, la orden fue dada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La orden era matar a todos

Según se detalla, ese día, después del primer ataque contra la lancha, los militares estadounidenses vieron a dos sobrevivientes aferrados a la embarcación en llamas.

Tras observar a estas personas, procedieron a atacarlos de nuevo para aniquilarlos y así cumplir con lo ordenado por Hegseth, explicó el diario estadounidense.

Una guerra en el Caribe

Estados Unidos desplegó naves de guerra y tropas frente a Venezuela y en el Pacífico para detener el tráfico de drogas. Sin embargo, ese país lo ve como un complot para derrocar a Nicolás Maduro.

Según un recuento de la agencia AFP, estas operaciones han dejado 83 fallecidos. Estos ataques no han sido respaldados con pruebas por parte del gobierno respecto a que se trata de trasiego de drogas.

Estas ejecuciones han sido criticadas por expertos en derecho, ya que señalan que se trata de "ejecuciones extrajudiciales", lo que ha dicho también la ONU sobre este tema.

¿Qué dijo el secretario de la Defensa estadounidense?

Este viernes, Pete Hegseth publicó en redes sociales que las operaciones son legales y calificó las noticias sobre este tema como falsas.

Las operaciones actuales en el Caribe son legales tanto según la legislación estadounidense como según el derecho internacional

Por su parte, el Pentágono informó al Congreso que Estados Unidos están en "conflicto armado" con los cárteles de la droga latinoamericanos, a los que ha designado como "grupos terroristas".

Con información de AFP

