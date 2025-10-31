Pide ONU a Estados Unidos Detener Ataques contra Presuntas 'Narcolanchas'

El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, acusó a Estados Unidos de violar el derecho internacional con los ataques aéreos contra embarcaciones.

Desde hace unas semanas, la administración de Donald Trump ha comenzado una operación contra lanchas supuestamente cargadas con droga, en aguas del mar Caribe y del Pacífico.

Volker Türk afirmó que con los operativos del gobierno estadounidense son inaceptables, sobre todo por las más de 60 vidas que ha cobrado esta estrategia fuera de su territorio.

Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin

Ejecuciones extrajudiciales

El funcionario de Naciones Unidas agregó en su comunicado que lo hecho por la administración de Donald Trump en nombre de la seguridad de su país son "ejecuciones extrajudiciales".

(EUA debe) tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya

Donald Trump ordenó a sus tropas atacar a estas embarcaciones con el objetivo de frenar el flujo de drogas hacia su país, la mayoría de estos cerca de Sudamérica.

La vocera de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, expresó que si bien Estados Unidos considera estas operaciones como una campaña contra el narcotráfico y el terrorismo, no debe cruzar los límites y el uso de la fuerza letal.

