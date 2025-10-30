Línea 12 Metro CDMX: Hombre Sube a Tramo Elevado de Periférico Oriente, ¿Qué Pasó?

Este jueves un hombre subió a la parte más alta del tramo elevado de la estación Periférico Oriente de la Línea 12 del Metro CDMX en la alcaldía Iztapalapa; esta acción provocó pánico entre los usuarios y transeúntes; así lo rescataron.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando los servicios de emergencia fueron alertados por una persona en la cornisa de la estación ubicada en la avenida Tláhuac y Anillo Periférico Canal de Garay, en la colonia Tulyehualco Canal de Garay.

Por está razón, se dirigieron hasta el sitio para verificar la situación y al observar que un joven estaba en peligro, de inmediato aplicaron los protocolos correspondientes para ayudarlo.

¿Cómo rescataron al hombre en la Línea 12 del Metro CDMX?

A través de redes sociales se dieron a conocer los videos que captaron las personas que se encontraban en los alrededores. En las imágenes se observa el momento en el que el sujeto que viste camisa beige y pantalón café se coloca en la parte más alta del Metro.

Entre gritos de desesperación y de miedo, las personas le pedían que se sostuviera con fuerza para evitar su caída.

Luego de unos momentos, las autoridades se percataron de que el hombre intentaba arrojarse al vacío, por lo que oficiales de la Policía Auxiliar (PA), de inmediato se coordinaron con distintas autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC), para impedir la acción.

Así que entablaron una conversación de confianza y, una vez que observaron que el hombre estaba más tranquilo, en una rápida acción, se acercaron y entre varios uniformados lo sujetaron y lo bajaron de la cornisa.

El joven de 25 años de edad fue resguardado y llevado a un lugar seguro, donde personal de Seguridad Industrial del Metro le brindó la orientación necesaria.

Fue informado de sus derechos de ley y presentado ante el Juez Cívico quien realizará la sanción correspondiente

En tanto, el director del Metro CDMX, Adrián Ruvalcaba, reconoció el trabajo de los elementos que participaron en el rescate e impidieron que ocurriera una tragedia.

Gracias a su rápida actuación, se logró resguardar su integridad. Reconocemos su compromiso y vocación de servicio

Lo anterior, porque este mismo día, pero por la mañana, una mujer se lanzó a la zona de vías de la estación Panteones de la Línea 2 del Metro, por lo que la ruta tuvo que ser suspendida temporalmente para rescatar los restos de la víctima.

Mi reconocimiento al personal de emergencias y a los policías de la @SSC_CDMX, a cargo de @PabloVazC, adscritos al @MetroCDMX, por su oportuna intervención para evitar que una persona atentara contra su vida en la estación Periférico Oriente, de la Línea 12.

Gracias a su rápida… pic.twitter.com/xTLgDInnQ0 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 31, 2025

