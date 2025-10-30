Alejandra Desaparece Después de Haber Sido Contactada A Través de un Videojuego en Jalisco

Un sujeto habría incitado a Lucero Alejandra Encino Rodríguez, de 18 años, a tomar un vuelo de Guadalajara con destino a la Ciudad de México. Su familia no sabe nada de ella desde el pasado 27 de octubre.

Lo conoció en redes sociales, jugaban en un videojuego, ahí se conocieron y de ahí empezaron a platicar, pero en físico nunca lo conoció Madre de Lucero Alejandra

Antes de irse, Lucero sacó todas sus pertenencias de casa. Foto: N+

La familia está desesperada. Antes de irse, Lucero sacó todas sus pertenencias de casa, cerró sus redes sociales y bloqueó a amigos y familiares para evitar cualquier contacto. Temen que el sujeto desconocido pueda llevarla a otro país.

Comunícate con nosotros, estamos muy preocupados por ti. Te amamos, te queremos, tu familia te está esperando. Por favor, Lucerito… y a las autoridades, que por favor agilicen los trámites Madre de Lucero Alejandra

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la desaparición de Lucero Alejandra?

La familia cuenta con evidencia del boleto de avión, y una conocida de Lucero fue la última persona que tuvo contacto con ella. Las investigaciones para dar con su paradero continúan.

Si tiene información sobre su ubicación, no dude en reportarla a las autoridades

