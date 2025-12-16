Buzones del Palacio Postal: Así Pueden Enviar sus Cartas los Niños a Santa Claus y Reyes Magos

Si quieres que tu carta a Santa Claus o los Reyes Magos llegue rápido y de manera segura; toma nota, ya que el Palacio Postal abrió buzones especiales para que mandes tus peticiones de juguetes y sorpresas esta Navidad 2025 en CDMX.

Las autoridades de Correos de México indicaron que ya están listos para recibir las misivas de todos los niños y niñas, nacionales y extranjeros, que acudan a las instalaciones ubicadas en la calle Tacuba del Centro Histórico de la ciudad.

Por ello, los pequeños que asistan a elaborar sus cartas se van a encontrar con un área destinada especialmente a su creatividad. Se trata de mesas con artículos necesarios para escribir su carta o dibujar sus peticiones en compañía de sus familiares.

Además, una vez que terminen su carta y la depositen en los buzones del Palacio Postal, tendrán la oportunidad de tomarse una foto con la Señora Claus y el enorme árbol de Navidad que decora el inmueble.

Video: Niños Asisten al Palacio Postal con Cartas para Reyes Magos y Santa Claus

¿Cómo mandar carta a Santa Claus desde el Palacio Postal?

Para mandar la carta a Santa Claus o los Reyes Magos en el Palacio Postal, debes considerar que al ingresar al recinto los padres o tutores tendrán que adquirir un kit que incluye la carta y el timbre postal (cuesta 25 pesos aproximadamente).

Cuando concluyan la carta, tienen que escribir en el sobre la dirección a la que se enviará la misiva, aquí te dejamos el dato:

Santa Claus: la carta se dirige a calle Regalo #5, colonia Nieve, en el Polo Norte

la carta se dirige a calle Regalo #5, colonia Nieve, en el Polo Norte Reyes Magos: la carta se manda a calle Estrella de Belén #6, colonia Sorpresa

También se debe poner la dirección del menor o de un familiar, ya que siempre reciben respuesta y una sorpresa por parte de Santa y los Reyes Magos. No olvides usar letra legible y si tienes alguna duda, hay personal disponible para guiarte en todo el proceso.

El servicio para mandar cartas a Santa Claus o los Reyes Magos en el Palacio Postal estará disponible hasta el 5 de enero del 2026 y funcionará en los siguientes horarios:

De 10:00 a 16:30 horas , pero el 24 y 31 de diciembre será de 10:00 a 14:00 horas

, pero el 24 y 31 de diciembre será de Ojo, porque no habrá servicio los días 22, 25 y 29 de diciembre. ¿Ya sabes con quién irás?

