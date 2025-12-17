¿Cuánto Falta para Navidad 2025? En Este País Llega Primero la Celebración de Diciembre

Si Navidad es de tus fechas favoritas porque te gustan los días en familia, o las luces navideñas te recuerdan lo feliz que la pasabas cuando eras niño o niña, para que te alistes en N+ te compartimos cuántos días faltan para esta fecha y en qué país la celebran primero.

Más allá de los regalos, en este día destacan las reuniones familiares, las tradiciones religiosas y el ambiente festivo que se vive desde mediados de diciembre en muchos países, entre ellos, México.

En el caso de México y otras naciones de tradición católica, las posadas marcan el arranque de la temporada navideña, y culmina con la cena de Nochebuena.

Además, si quieres salir de la rutina, en la Ciudad de México (CDMX) hay actividades navideñas aptas para todas las edades.

Video: La Navidad "Enciende" el Zócalo CDMX: ¿Cómo y Dónde Ver las Decoraciones Decembrinas?

Nota relacionada: Llegó la Navidad: ¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX el 20 y 21 de Diciembre 2025?.

¿Cuántos días faltan para Navidad 2025?

Navidad 2025 se celebrará el próximo jueves 25 de diciembre de 2025. A partir de hoy, restan solo 8 días para que llegue esta fecha, por lo que muchas familias ya comienzan a planear viajes, cenas y actividades decembrinas, además de decorar sus hogares con motivos navideños.

En las escuelas de México, las niñas y niños de preescolar y primaria suelen hacer bailes caracterizados como personajes navideños, como duendes, Santa Claus, renos, etc.

¿En qué país llega primero la Navidad?

Debido a los husos horarios, la Navidad llega primero a países y territorios ubicados cerca de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, como Kiribati, en Oceanía. En esa región del mundo, el 25 de diciembre comienza antes que en el resto del planeta, por lo que son los primeros en recibir oficialmente la Navidad cada año.

