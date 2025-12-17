Llegó la Navidad: ¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX el 20 y 21 de Diciembre 2025?

Las fiestas decembrinas ya comenzaron en México, y el Zócalo de la CDMX no se quedará atrás. Por ello, acá en N+ te decimos qué evento hay el sábado 20 y domingo 21 de diciembre de 2025 para que no te pierdas de estas festividades del fin de semana.

Se realizó el encendido del alumbrado navideño 2025 en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México para dar inicio a las celebraciones, conocidas como el Maratón Guadalupe-Reyes, que es casi un mes lleno de fiestas desde el Día de la Virgen, las posadas y la llegada de los Reyes Magos.

Por ello, los capitalinos deben preparar su agenda para que no se pierdan ninguno de los eventos que habrá en el Zócalo CDMX y en una nota previa te dijimos qué actividad se realizará este 17 de diciembre y por qué regalarán libros.

Video. ¿Cuál es la Fecha Ideal para Colocar el Árbol de Navidad?

¿Qué evento habrá el 20 y 21 de diciembre en el Zócalo?

A partir del sábado 20 de diciembre, se realizará la Verbena Navideña, que este año llevará el nombre de Festival Luces de Invierno 2025, en el Zócalo CDMX, en la cual se realizarán diferentes actividades para todos los miembros de la familia con motivo de las fiestas decembrinas, por lo que si aún no sabes qué hacer este fin de semana esta pinta para ser un gran plan.

Noticia relacionada. ¿Cómo Se Elabora la Iluminación para Diciembre en el Zócalo Capitalino?

Este evento, que se ha convertido en uno de los favoritos de los capitalinos para celebrar las fiestas navideñas, estará abierto todos los días, de lunes a domingo, hasta el 4 de enero de 2026, de acuerdo con información de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Video. El Origen del Árbol de Navidad ¿Qué Significan los Adornos?

¿Qué actividades habrá en la Verbena Navideña 2025 en el Zócalo?

El Festival Luces de Invierno 2025 convertirá el Zócalo CDMX en un lugar lleno de música, magia navideña y actividades para toda la familia como lo ha hecho en años anteriores, por lo que se espera que cuente con algunos de los siguientes elementos:

Foro Navideño, con funciones diarias de pastorelas y cuentacuentos.

Tres árboles navideños iluminados, decorados con nochebuenas provenientes del Suelo de Conservación.

14 esculturas lumínicas con motivos navideños y de juguetes tradicionales mexicanos.

Túnel de Luz Monumental, considerado el más grande de México, con una dimensión de 150 metros de largo por 20 metros de ancho.

Nacimiento Monumental.

120 expositores dedicados a la venta de artesanías mexicanas.

76 conciertos

Noticia relacionada. Pista de Hielo en CDMX: ¿Cuándo Fue la Última Vez que se Instaló en el Zócalo y Por Qué?

Además de estas actividades, más de 70 artistas brindarán conciertos gratis en el Zócalo de CDMX por el Festival Luces de Invierno 2025, entre los que destacan Víctimas del Doctor Cerebro, pero habrá artistas de distintos géneros musicales como:

Tropical

Son

Norteña

Danzón

Rock

Ska

Urbana

Sonideros

Folklor

Mariachi

Villancicos

Horarios de los eventos en el Zócalo el 20 y 21 de diciembre 2025

Si te interesa asistir desde los primeros días, aquí te dejamos los horarios de todas las actividades que habrá este sábado 20 y domingo 21 de diciembre para que no te pierdas ninguna de las funciones y conciertos:

Sábado 20 de diciembre

Foro navideño

15:15 - 16:00 Te pasas de la Mancha (función 1)

16:40 - 17:25 Te pasas de la Mancha (función 2)

Escenario Conciertos

14:30 - 15:15 Coro navideño de las UTOPÍAS

16:00 - 16:40 "Navidad y algo más..." Voz en Punto

17:25 - 18:25 Coro Sinfónico de la Ollin Yoliztli

18:35 - 19:35 Fusión Colonche 432 (Selección Cuicatl)

19:55 - 20:55 La señora Tomasa (ESP)

21:00 - 22:30 Sonido Sensasión Candela

Domingo 21 de diciembre

Foro navideño

5:05 - 15:50 Itacate de cuentos (función 1)

16:30 - 17:15 Itacate de cuentos (función 2)

Escenario Conciertos

14:30 - 15:05 "Navidad y algo más..." Voz en Punto

15:50 - 16:30 Ensamble Ardiente (Selección Cuicatl)

17:15 - 18:00 Fratta

18:15 - 19:15 Los Kcomxtles

19:30 - 21:00 Cecilia Toussaint

21:05 - 22:30 Sonido La Diosa del Rock

Historias recomendadas