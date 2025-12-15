¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX el 17 de Diciembre 2025? Darán Libros Gratis a Estas Personas

A unos días de que se ilumine de colores navideños, el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) albergará un evento este miércoles 17 de diciembre de 2025 en el que darán libros gratis a ciertas personas, por lo que acá en N+ te contamos qué habrá en la Plaza de la Constitución.

El lugar más emblemático del Centro Histórico de la capital del país está a unos días de recibir la Navidad, por lo que la Secretaría de Obras de la CDMX ya ha comenzado a elaborar el alumbrado y en una nota previa te decimos cuándo se hará el encendido de luces.

¿Qué hay en el Zócalo el miércoles?

Este 17 de diciembre se realizará el evento llamado "Para que las juventudes lean: 25 para el 25", del Fondo de Cultura Económica (FCE), el cual entregará libros gratuitos a jóvenes de 15 a 30 años que acudan al Zócalo CDMX.

El evento está programado para iniciar a las 4 de la tarde y se espera que acuda la presidenta Claudia Sheinbaum para realizar el reparto de los ejemplares gratuitos, los cuales también se entregarán en otros lugares de América Latina, como Colombia, Cuba, Argentina, Venezuela, Uruguay y Honduras, además de algunas comunidades mexicanas en Estados Unidos.

¿Por qué darán libros gratis en el Zócalo CDMX?

El proyecto de "25 para el 25" del Fondo de Cultura Económica tiene la finalidad de fomentar la lectura, especialmente con libros de autores latinoamericanos, que los jóvenes de 15 a 30 años ya no están leyendo.

"Fijamos la colección en los marcos de la gran literatura latinoamericana de finales del siglo pasado, de segunda mitad y finales, porque la idea era: el gran momento de la literatura latinoamericana, los jóvenes hoy no la están leyendo; y este vacío de lectura provocaba un vacío doloroso", dijo Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, en la Mañanera del Pueblo del pasado 23 de octubre.

¿Qué libros gratuitos entregarán en el Zócalo?

La colección incluye 27 títulos de autoras y autores del Boom latinoamericano y posteriores, como Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Sergio Ramírez, Elena Poniatowska, Amparo Dávila y Juan Gelman. Estos son algunos de los libros que se regalarán:

Incluye una antología del argentino Juan Gelman. El Vaso de Leche de Manuel Rojas. Poemas de Raúl Zurita. Poesía de la escritora colombiana Piedad Bonnett. Las historias prohibidas del Pulgarcito, de Roque Dalton. Cuentos de Juan Carlos Onetti. Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor. Space Invaders de Nona Fernández. Canto Villano de Blanca Varela. Música Concreta de Amparo Dávila. Unto sobre Angola, de Gabriel García Márquez: Operación Carlota.

