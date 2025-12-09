Pista de Hielo en CDMX: ¿Cuándo Fue la Última Vez que se Instaló en el Zócalo y Por Qué?

A unos días de que se inaugure la Verbena Navideña en el Zócalo de la Ciudad de México, la decoración y actividades de la temporada instaladas por el gobierno local, puede que recuerdes con nostalgia los días en que se sumaba a la agenda la pista de hielo. ¿Cuándo fue la última que se instaló en la CDMX? ¿Por qué dejó de ponerse? En N+ te contamos.

Como sabes, esta temporada no solo reúne a familias y amigos en celebraciones con elaboradas cenas, sino también en las decenas de actividades públicas que se realizan en cada localidad.

Video: Cristiano Ronaldo Hace Fiesta en su Jardín ¡Con Pista de Hielo!

¿Cuándo instalaron por última vez la pista de hielo en el Zócalo de la CDMX?

La última ocasión que el gobierno de la Ciudad de México instaló la famosa pista de hielo en el Zócalo fue en el 2019, a unos meses de que se decretara la pandemia por Covid-19, que no solo se prolongó hasta el 2021, sino que cambió las formas de convivencia hasta el 2022.

En 2022, la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó que no habría pista de hielo por tercer año consecutivo, pese a que sí regresaría la Verbena Navideña. Esta decisión se tomó, según explicó, porque incrementó la asistencia que en el momento de mayor popularidad de la instalación de patinaje.

No va a haber pista de patinaje. Asistieron casi tres veces más personas a la feria, del momento más álgido de la pista de patinaje, o sea obviamente a la gente le gustó más la feria, entonces por eso vamos a hacer la feria

La pista de hielo se instaló por primera vez en el año 2007, bajo la administración de Marcelo Ebrard, como parte del programa "Invierno en la Capital". En esa primera edición tuvo una extensión de 3 mil metros cuadrados.

¿Por qué se dejó de poner la pista de hielo en el Zócalo de CDMX?

Además de las razones expuestas en 2022 sobre que otro tipo de eventos, como la feria, genera más interés y asistencia, la colocación de la pista también implicaba:

Mayor gasto de recursos públicos e inversión de privados

Impacto ambiental

Para este 2025, se ha anunciado la Verbena Navideña, que incluirá la decoración de edificios y calles, así como actividades culturales, musicales y familiares.

Historias recomendadas:

DMZ