¿Cómo Se Elabora la Iluminación para Diciembre en el Zócalo Capitalino?

En el campamento de Mantenimiento, Iluminación y Alto Montaje de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México decenas de trabajadores realizan 204 cuadros navideños, monumentales que, muy pronto, iluminarán los edificios históricos del corazón de la Ciudad de México.

Cada pieza se realiza a mano.

Al respecto Álvaro Acevedo, director de Alumbrado Público, indicó:

Tenemos un promedio de 110 trabajadores que están armando todo

Cada pieza lleva horas de trabajo.

Se utilizan 35 mil metros de escarcha de varios colores.

• 30 mil focos leds de diferentes colores.

• 6 mil metros de guirnalda.

• 6 mil kilos de varilla.

• 2 mil kilos de alambrón.

• 39 mil metros de cables.

Cada mosaico pesa alrededor de 2 mil 600 kilos.

Proceso

Primero se revisan diseños, se cortan barras metálicas y después técnicos comienzan a tejer la luz: cientos de focos led que formarán desde piñatas gigantes, hasta marcos y cortinas de color.

El director de Alumbrado Público, Álvaro Acevedo, precisó:

Tenemos campanas, velitas, nochebuenas, moñitos, algunas de ellas ya están montadas, ya las pueden ver

Con la ayuda de unas grúas de 50 toneladas los mosaicos son instalados en las fachadas de los edificios, a unos 16 metros de altura.

Ruben, trabajador de Obras de la CDMX, señaló:

Nos emociona a todos los compañeros, es algo artesanal y claro se emociona uno, de hecho, cuando se prende, los compañeros sacan las fotos, son los que tienen la primicia

Los primeros adornos monumentales ya fueron instalados en los edificios de gobierno.

Poco a poco toman forma los diseños que iluminaran las noches decembrinas para millones de visitantes y familias que tradicionalmente acuden esta temporada a verlas.

Por su parte Erick, trabajador del Servicios Urbanos de la CDMX, precisó:

Para nosotros es una experiencia bonita el estar elaborando esto, de hecho, con las familias, a mi familia le digo: ‘Mira lo que estamos haciendo’. De hecho, ya me dijeron: ‘Me llevas cuando las prendan’

En los próximos días el Zócalo y Paseo de la Reforma se vestirán con figuras navideñas.

Con información de Guadalupe Madrigal

LECQ