¿Para Fin de Año 2025? Grupo Intocable Dará Concierto Gratis en el Zócalo de CDMX; Esto Sabemos

El Grupo Intocable dará un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que todos sus fans podrán disfrutar de sus mejores éxitos totalmente gratis; estos son los detalles para que vayas haciendo espacio en tu agenda.

Los gigantes del norteño-texano son una de las agrupaciones más influyentes y queridas en el regional mexicano, ya que su estilo es peculiar, además de que sus letras están cargadas de sentimiento, romanticismo y melancolía.

Su origen radica en la época de los 90 's, en Zapata, Texas, cuando Ricardo "Ricky" Muñoz, quien es vocalista y acordeonista, así como René Martínez, a cargo de la batería, se unieron para echar a andar la banda.

Desde sus primeros discos, demostraron que su esencia musical estaba cargada de éxitos, los cuales no tardaron en destacar en los rankings y, por supuesto, en las ventas. "Grupo Intocable" también es conocido por sobreponerse de situaciones complejas.

En 1999 el autobús en el que viajaba la banda en una carretera de Nuevo León, sufrió un percance. Ese accidente cobró la vida de varios de sus integrantes.

Lo anterior, provocó que las actividades del grupo se detuvieran por un tiempo. A su regreso a los escenarios lo hicieron con la canción “El amigo que se fue”, en homenaje a sus compañeros fallecidos, rola que se ha convertido en un himno para ellos.

Además de esa canción, en el concierto de Intocable en el Zócalo de CDMX, también podrás cantar a todo pulmón las siguientes:

Fuerte no soy

¿Y todo para qué?

Perdedor

Enséñame a olvidar

Eres mi droga

¿Cuándo será el concierto de Intocable en el Zócalo de CDMX?

Si no quieres perder la oportunidad de ser parte de este show histórico, prepara tu agenda. Debido a que vas a tener tiempo de hacer un espacio en tu itinerario y organizarte con tus personas favoritas para lanzarte.

Lo anterior, porque el concierto del Grupo Intocable en el Zócalo se prevé sea durante los festejos de las fiestas patrias en 2026. En el sitio oficial de la banda ya aparece la presentación en su gira que comprende varias ciudades de México y de Estados Unidos.

Agenda Grupo Intocable. Foto: grupointocable.com

Además, la presidenta Claudia Sheinbaum durante una de sus conferencias de prensa en agosto, adelantó que buscarían que ellos dieran concierto en la Plaza de la Constitución, justo cuando le cuestionaron sobre la agrupación que amenizaría los festejos de este año.

Ya tenían ellos (Grupo Intocable) un compromiso. Los invité para el próximo año (2026), para que puedan estar aquí; vamos a ver si lo logramos, dijo

Grupo Intocable formó parte del proyecto “México Canta”, un concurso que tenía por objetivo promover nuevas narrativas musicales, pero con un enfoque de paz, contra las adicciones y la violencia. De hecho, la banda presentó la canción inédita “Estamos Todos”, dedicada a la comunidad migrante en una “Mañanera” de Sheinbaum.

