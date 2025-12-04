Metro CDMX: ¿Cuándo Abre la Estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2?

La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro CDMX se encuentra cerrada, por lo que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) pidieron a los usuarios que tomen sus precauciones. ¿Cuándo volverá a abrir?

Este jueves, el titular del STC, Adrián Rubalcava, indicó que no habrá ascensos ni descensos en este punto del Centro Histórico.

A partir de las 15:00 horas, y en coordinación con las áreas operativas, se realizará el cierre de la estación Zócalo-Tenochtitlán, por lo que no habrá ascensos ni descensos en ese punto

Por ello, solicitaron a los pasajeros tomar en cuenta esta información en sus tiempos de traslado. También dio a conocer las estaciones alternas para aquellas que planean acudir al primer cuadro de la capital, tales como:

Pino Suárez

Allende

Hidalgo

Bellas Artes

¿Por qué cerraron la estación Zócalo del Metro CDMX y cuándo abrirá?

Cuando se tienen programados eventos en la Plaza de la Constitución, es común que las autoridades decidan cerrar la estación Zócalo del Metro CDMX, lo anterior, con la finalidad de evitar problemáticas ante la concentración masiva de personas.

Se tiene conocimiento de que este sábado 6 de diciembre se llevará a cabo un evento convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo el lema “7 años de la Transformación”, cuyo objetivo es celebrar los logros de Morena.

Toma nota, ya que se tiene previsto que las actividades en el Zócalo inicien alrededor de las 11:00 horas. Hasta el momento se desconoce el horario exacto del término de las mismas.

Sin embargo, es probable que se extiendan hasta la tarde-noche y lo que resta del fin de semana, por la temporada navideña, lo que motiva a las personas a salir a pasear o comprar regalos con sus personas favoritas.

Por lo tanto, la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro CDMX estará cerrada hasta nuevo aviso, es decir, se desconoce la fecha y horario exacto.

