España Extradita a México a Yohan “H”, Cantante de Rap y Presunto Integrante de la Unión Tepito
Yohan "H" fue detenido en España, por lo que fue entregado a las autoridades mexicanas. Este sujeto presuntamente tiene vínculos con La Unión Tepito en CDMX; esto se sabe
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Yohan “H” fue entregado por las autoridades de España, debido a que este sujeto era requerido por un juez de control del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México; estos son los detalles.
De acuerdo con las autoridades, el proceso se llevó a cabo conforme al cumplimiento del Tratado de Extradición firmado entre México y el Reino de España. Al respecto, la FGR señaló:
Fue detenido en España, en enero del presente año (...) El Gobierno del Reino de España concedió la extradición del reclamado al Gobierno de México
Asimismo, indicó que el sospechoso es investigado por su probable participación en el delito de secuestro agravado.
¿Quién es Yohan “H” y por qué lo ligan con la Unión Tepito?
Las autoridades indicaron que, según las investigaciones, Yohan “H” y otras personas presuntamente planearon y ejecutaron en la Ciudad de México el secuestro de un hombre en la alcaldía Cuauhtémoc en el 2022.
Además, también el sujeto estaría presuntamente vinculado con la Unión Tepito, grupo criminal que opera principalmente en la zona Centro de la CDMX, el cual está implicado en casos de:
- Extorsión
- Narcomenudeo
- Asaltos
También se sabe que Yohan “H” se identificó como cantante de rap/trap. Su entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con el fin de ponerlo a disposición de la autoridad judicial mexicana que lo requiere.
