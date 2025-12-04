España Extradita a México a Yohan “H”, Cantante de Rap y Presunto Integrante de la Unión Tepito

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Yohan “H” fue entregado por las autoridades de España, debido a que este sujeto era requerido por un juez de control del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México; estos son los detalles.

De acuerdo con las autoridades, el proceso se llevó a cabo conforme al cumplimiento del Tratado de Extradición firmado entre México y el Reino de España. Al respecto, la FGR señaló:

Noticia relacionada: ¿Quiénes son los Otros Hijos del "Chapo" que No Han Sido Detenidos y son Buscados en EUA?

Fue detenido en España, en enero del presente año (...) El Gobierno del Reino de España concedió la extradición del reclamado al Gobierno de México

Asimismo, indicó que el sospechoso es investigado por su probable participación en el delito de secuestro agravado.

Video: Caen 6 Presuntos Integrantes de la Unión Tepito durante Cateos en CDMX

¿Quién es Yohan “H” y por qué lo ligan con la Unión Tepito?

Las autoridades indicaron que, según las investigaciones, Yohan “H” y otras personas presuntamente planearon y ejecutaron en la Ciudad de México el secuestro de un hombre en la alcaldía Cuauhtémoc en el 2022.

Además, también el sujeto estaría presuntamente vinculado con la Unión Tepito, grupo criminal que opera principalmente en la zona Centro de la CDMX, el cual está implicado en casos de:

Extorsión

Narcomenudeo

Asaltos

También se sabe que Yohan “H” se identificó como cantante de rap/trap. Su entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con el fin de ponerlo a disposición de la autoridad judicial mexicana que lo requiere.

Historias recomendadas:

EPP

