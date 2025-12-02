¿Quiénes son los Otros Hijos del "Chapo" que No Han Sido Detenidos y son Buscados en EUA?

Los hijos de Joaquín "El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, se han convertido en un objetivo principal de las autoridades de Estados Unidos, mientras su padre está preso en aquél país y condenado a cadena perpetua, ahora, el Gobierno de Donald Trump pone la atención en los hijos del Chapo que faltan por capturar. ¿Quiénes son?

Este lunes Joaquín Guzmán López "El Güero", hijo de Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable de Conspiración de Tráfico de Drogas y Delincuencia Organizada en Estados Unidos, luego de un acuerdo de cooperación, por lo que podría tener una pena mínima de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

Este hecho fue catalogado por la fiscal general, Pam Bondi, como “una victoria”.

Noticia relacionada: Así se Vivió la Declaración de Culpabilidad de Joaquín Guzmán, Hijo de "El Chapo"

La declaración de culpabilidad de ayer del hijo de El Chapo es una gran victoria contra el Cártel de Sinaloa y subraya la histórica y agresiva campaña de la Administración Trump para desmantelar organizaciones terroristas que atacan al pueblo estadounidense

Asimismo, la funcionaria explicó que el Cártel de Sinaloa es una organización terrorista que ha pasado décadas destruyendo familias estadounidenses mediante violencia brutal y mortal tráfico de drogas.

En ese sentido, la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López supone otro golpe para “las despiadadas operaciones del cártel”. Lo anterior, porque el hijo del Chapo asumió parte del liderato de su padre y al mismo tiempo se volvió cabeza de la facción 'Los Chapitos' del Cártel de Sinaloa.

Joaquín Guzmán López se declaró culpable de cargos federales este 1 de diciembre. Foto DEA

Una de las organizaciones de narcotráfico más notorias del mundo, por el tráfico de drogas hacia EUA, tales como:

Fentanilo

Heroína

Cocaína mortales

No pararemos hasta que estos narcoterroristas rindan cuentas y el pueblo estadounidense esté protegido

Finalmente, las autoridades indicaron que no descansarán hasta desmantelar por completo a este cártel, cuya violencia y narcotráfico “amenazan la seguridad y la salud” de los estadounidenses.

Video: Crónica: Así fue la Forma en la que Joaquín Guzmán se Declaró Culpable en EUA

¿Quiénes son los hijos del "Chapo" Guzmán que están bajo la mira de EUA?

Las autoridades aseguran que Los Guzmán han convertido el tráfico de fentanilo y otras drogas en un negocio familiar.

“Los Chapitos”, Guzmán López y sus tres hermanos, asumieron roles de liderazgo en el Cártel de Sinaloa luego del arresto de su padre en 2016 y posterior condena en Nueva York.

Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”. Foto: Archivo

Pero faltan dos hijos del Chapo Guzmán en ser capturados por las autoridades, se trata de:

Según la DEA, el sujeto de 42 años de edad, está acusado de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas; Intento/sustancia Controlada por Conspiración - Importación/Exportación con Intención de distribuir.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias, “El Chapito”. Foto: DEA

El hombre de 42 años también es señalado por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas; Intento/Conspiración de Sustancias Controladas - Importación/Exportación con intención de distribuir

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias, “Alfredillo”. Foto: DEA

Ambos están acusados tanto en el Distrito Norte de Illinois como en el Distrito Sur de Nueva York. Son fugitivos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, ha otorgado recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a sus arrestos y condenas.

Esta facción se encargó de coordinar el transporte de drogas y precursores químicos para la fabricación de drogas hacia México, y el transporte de esas drogas, incluyendo cocaína, heroína y fentanilo, hasta la frontera con Estados Unidos.

Para lograrlo, usaron una red de “mensajeros” vinculados al cartel para traficar la droga mediante vehículos, vagones de tren, túneles, aviones, buques sumergibles y otros medios. Después, blanqueaban y transferían los beneficios ilícitos desde EUA hacia México y otros sitios.

Sin embargo, Guzmán López no actuó solo, pues sus hermanos fueron pieza clave para que su operación funcionara.

Tal es el caso de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, quien se declaró culpable de cargos federales relacionados con drogas en el Distrito Norte de Illinois el 11 de julio. Ahora está esperando sentencia.

Historias recomendadas:

EPP

