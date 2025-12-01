Revelan Cómo Joaquín Guzmán López, Hijo de El Chapo Se Llevó con Engaños a El Mayo Zambada a EUA: Esto Declaró

Este lunes 1 de diciembre 2025, se llevó a cavo la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en Estados Unidos, en la cual se declaró culpable de dos delitos como parte de un acuerdo de cooperación.

Conspiración de Tráfico de Drogas y Delincuencia Organizada en Estados Unidos.

Podría recibir una pena de un mínimo de 10 años o cadena perpetua

Durante la audiencia, la fiscalía reveló detalles de la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, ocurrida en julio de 2024 en El Paso, Texas, de lo cual no se habían dado mayores detalles por parte del Gobierno de EUA.

¿Cómo fue la detención de "El Mayo"?

De acuerdo con Ariel Moutsatsos, corresponsal de N+ en Washington, cuando la jueza la juez le preguntó a Joaquín Guzmán López, "El Güero", cuál era su ocupación, él respondió:

Narcotraficante

También se revelaron más detalles de la detención del narcotraficante mexicano, Ismael "El Mayo" Zambada, que originó desde ese momento violencia en Sinaloa con enfrentamientos entre La Mayiza y La Chapiza.

Hoy en la audiencia de "El Güero", se dijo que como parte del acuerdo, la Fiscalía indicó que con "engaños", "El Mayo" fue llevado a Estados Unidos, aunque no se dijo el nombre, pero hacía alusión al narcotraficante

Guzmán López llevó a "El Mayo" con engaños hasta un lugar en Sinaloa, diciéndole que se necesitaba su presencia para resolver un conflicto

Ya estando ahí, metieron a "El Mayo" a un cuarto sin ventana, el cual ya habían preparado, la gente de "El Güero" sacó a "El Mayo".

Lo esposaron y lo pusieron en una camioneta y lo llevaron a 10 o 15 minutos donde estaba la avioneta, lo subieron, le pusieron una abrazaderas, lo sujetaron al asiento

Según la fiscalía, lo aterrizaron en EUA con la "esperanza" de reducir una pena para el hijo de "El Chapo", quien ya se quería entregar, y aclararon que Estados Unidos nunca había solicitado esa extracción ilegal.

El hijo de "El Chapo" declaró que esta acción no fue por petición de EUA, y que él entiende que por haber secuestrado a "El Mayo", él no está recibiendo ningún beneficio ni reducción de pena, y que EUA no se lo pidió.

