¿Qué Pasó Hoy en Línea 3 del Metro? Vuelven a Detener Servicio la Noche de Este Jueves

Usuarios en redes sociales reportan retrasos y marcha lenta en la Línea 3 del Metro, que va de Indios Verdes a Universidad. El servicio ha sido detenido en dos ocasiones, primero durante la tarde y después por la noche.

Linea 3 del Metro CDMX detenida, este tren ya lleva rato detenido a medio andén de Centro Médico y por obvias razones, la gente está desesperada

Avisaron que se detenía la línea, desalojaron un metro entero y luego nos volvieron a subir

Ante esta situación, el director del Metro, Adrián Rubalcava, informó en las redes sociales:

Debido a la alta afluencia de usuarios en la Línea 3 del Metro CDMX, se envían trenes vacíos a estaciones donde se concentra la mayor demanda

¿A qué estaciones se envían trenes vacíos ante alta demanda?

El director del Metro indicó que los trenes vacíos van para:

Terminal Indios Verdes hacia Hidalgo y Balderas

Y de la terminal Universidad hacia Zapata, Centro Médico y Balderas.

También pidió a los usuarios: permitir el libre cierre de puertas y dejar descender antes de ingresar al vagón.

Sin explicación del origen del retraso

Sin embargo, las autoridades del Metro no han informado cuál es la causa de este retraso que ha causado molestia en los usuarios, ya que aseguran que llevan más de 30 minutos parados esperando, mientras que otros fueron desalojados completamente de los vagones porque el tren se iba a someter a una revisión y unos más quedaron varados entre estaciones. Hasta el momento solo se ha indicado el envío de más trenes.

Vuelven a detener servicio

A las 21:06 horas, el Metro informó que el servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 3, pero esta vez por maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 3. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 5, 2025

Minutos después se reanudó la circulación de los trenes en la Línea 3. "Todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio", informó el sistema de transporte colectivo.

#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 3, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio. https://t.co/BaPLMtg7N2 — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 5, 2025

Historias recomendadas:

AMP