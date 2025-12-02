¿Cuándo Cae el Último Pago Triple del 2025 y a Qué Trabajadores les Toca Según la LFT?

Si el aguinaldo no te será suficiente para destinarlo a las fiestas decembrinas, toma en cuenta que hay un último pago triple del 2025. Así que haz cuentas y toma nota de cuándo debe caerte y qué hacer en caso de que no quieran hacerte la transacción correspondiente; esto dice la Ley Federal del Trabajo (LFT).

En el último periodo del año es común que los gastos se incrementen, debido a que comienza la época de obsequiar detalles a nuestros seres queridos para recordarles que agradecemos su presencia en nuestras vidas.

A lo anterior, se suman las reuniones con amigos, compañeros de trabajo y con esas personas a las que no pudimos ver durante todo el año. Cada salida implica un gasto, sin importar qué tan sencilla sea.

Por lo tanto, el último pago triple del 2025 cae como “anillo al dedo” para cubrir aquellos huecos financieros que puedan afectar las cuentas por pagar o los gastos de urgencia que podrían presentarse.

Toma nota, ya que por ley te corresponde obtener ese pago triple, el cual se desglosa de la siguiente manera:

Salario diario + un salario doble

Por ejemplo, si ganas 278.80 pesos por día, tienes que sumarle a esa cantidad lo de dos días más de trabajo, es decir, 557.60 pesos. Tu pago triple sería en total de 836.40 pesos por ese día laborado.

¿Cuándo cae el último pago triple del año según la Ley?

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso.

Si se uebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado

Ahora bien, es momento de que cheques cómo será tu jornada ese día. Debido a que el artículo 74 en su fracción VIII, señala que el 25 de diciembre es un día de descanso obligatorio.

Es decir, que si ese jueves te toca acudir a laborar, tu jornada deberá pagarse al triple. Pero ojo, porque no todos podrán recibirlo, ya que serán los trabajadores y patrones los que determinarán el número de empleados que prestarán sus servicios, según el artículo 75 de la LFT.

Si no se llega a un convenio, resolverá el Tribunal

