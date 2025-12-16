Alumbrado Navideño 2025: Desde Moños y Nochebuenas, Encienden las Luces en Zócalo de la CDMX
Esta noche se iluminó el Zócalo de la CDMX, así como Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes debido a las fiestas decembrinas 2025
Esta noche a las 19:50 horas se inauguró el alumbrado Navideño 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acompañada de secretarios capitalinos, pidió un aplauso para los trabajadores que instalaron la iluminación.
Ellos hicieron posible que esta noche el Zócalo se ilumine... Gracias a los trabajadores iluminamos la CDMX
Dijo que la iluminación del Zócalo es para que asistan los niños, y las familias completas.
Para celebrar estas fiestas en armonía y paz
Destacó que más de 40 kilómetros de calles de la Ciudad se van a iluminar con luces led, las cuales además del Zócalo, también estarán en Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes.
Festival de Luces de Invierno 2025
La jefa de Gobierno mencionó las más de 600 actividades culturales como parte de las fiestas decembrinas donde habrá más de 70 conciertos gratis en el Zócalo capitalino. Desde Los Askis, hasta Los Cardenales de Nuevo León, son algunos de los grupos que amenizarán los eventos navideños.
- Tropical
- Son
- Norteña
- Danzón
- Rock
- Ska
- Urbana
- Sonideros
- Folklor
- Mariachi
- Villancicos
Aquí en N+, te compartimos la agenda completa con horarios y fechas, que puedes revisar dando click aquí: Festival ‘Luces de Invierno’ 2025.
