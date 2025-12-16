Alumbrado Navideño 2025: Desde Moños y Nochebuenas, Encienden las Luces en Zócalo de la CDMX

Esta noche a las 19:50 horas se inauguró el alumbrado Navideño 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acompañada de secretarios capitalinos, pidió un aplauso para los trabajadores que instalaron la iluminación.

Ellos hicieron posible que esta noche el Zócalo se ilumine... Gracias a los trabajadores iluminamos la CDMX

Iluminado Navideño en CDMX. Foto: Jefatura de Gobierno

Dijo que la iluminación del Zócalo es para que asistan los niños, y las familias completas.

Para celebrar estas fiestas en armonía y paz

Destacó que más de 40 kilómetros de calles de la Ciudad se van a iluminar con luces led, las cuales además del Zócalo, también estarán en Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes.

Iluminado navideño 2025 en CDMX. Foto: N+

Festival de Luces de Invierno 2025

La jefa de Gobierno mencionó las más de 600 actividades culturales como parte de las fiestas decembrinas donde habrá más de 70 conciertos gratis en el Zócalo capitalino. Desde Los Askis, hasta Los Cardenales de Nuevo León, son algunos de los grupos que amenizarán los eventos navideños.

Tropical

Son

Norteña

Danzón

Rock

Ska

Urbana

Sonideros

Folklor

Mariachi

Villancicos

Aquí en N+, te compartimos la agenda completa con horarios y fechas, que puedes revisar dando click aquí: Festival ‘Luces de Invierno’ 2025.

