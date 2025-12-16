Coche que Explotó en Atentado Coahuayana, Michoacán Fue Activado a Distancia; Identifican a Responsables

A dos semanas de la explosión de una camioneta frente a la Policía Comunitaria en Coahuayana, Michoacán, ocurrida el pasado 6 de diciembre, el fiscal del estado dio avances del caso.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, indicó que la unidad que explotó fue activado mediante un dispositivo electrónico a larga distancia.

Además, indicó que ya se identificaron a los presuntos responsables que habrían accionado el artefacto que provocó la explosión de la camioneta Dodge Dakota, con placas de Michoacán. Señaló que esta investigación la tiene la fiscalía del estado, así como las autoridades de Colima.

Ya tenemos ubicados los rostros de quienes pudieron haber accionado mediante un dispositivo a larga distancia la posible dinámica de este hecho lamentable que se tuvo

CJNG podría estar detrás del ataque

El fiscal señaló que detrás de la explosión podría estar un grupo criminal con base en Jalisco, que sería el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por la fricción que hay en la zona, es evidente que pudo ser un grupo de Jalisco contra la policía de la comunidad de Coahuayana

Desarticulan campamento y detienen a implicados en explosión

Habló sobre la desarticulación de un campamento por parte de Sedena en Colima en el cerro de Ortega, pegado con los límites de Michoacán.

Las detenciones se realizaron luego de desmantelarse un campamento del crimen organizado en la comunidad de Chamila, en Ixtlahuacán, entre Colima y Michoacán.

Seis personas fueron detenidas en el estado de Colima, por estar relacionadas con la explosión de una camioneta frente a la policía comunitaria de Coahuayana. Las detenciones las dio a conocer la secretaría de Seguridad Pública de Colima.

La camioneta que salió de Colima

La camioneta salió a las 8:30 horas de Tecomán, Colima, y la unidad explotó a las 11:40. La unidad no tenía reporte de robo, así lo dijo hace unos días el fiscal.

La camioneta utilizada no era robada; identificamos al dueño original de la camioneta Dakota negra, quien nos informó hace tiempo vendió la misma

El fiscal aclaró que la dependencia a su cargo solo le compete la investigación sobre las víctimas, mientras que en el caso de los explosivos le corresponde a la Fiscalía General de la República.

Las víctimas de Coahuayana

6 muertos:

4 integrantes de la Policía Comunitaria

2 civiles que presuntamente viajaban en la camioneta.

