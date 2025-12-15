Explosión en Coahuayana, Michoacán: Detienen a 6 Personas Involucradas y Desmantelan Campamento

Seis personas fueron detenidas en el estado de Colima, por estar relacionadas con la explosión de una camioneta frente a la policía comunitaria de Coahuayana, en Michoacán, el pasado 6 de diciembre, y que ha dejado hasta el momento seis personas muertas. Las detenciones las dio a conocer la secretaría de Seguridad Pública de Colima.

Noticia relacionada: Fiscalía de Michoacán Identifica a Dueño de Camioneta que Explotó en Coahuayana y Dejó 6 Muertos

¿Cómo se realizaron las detenciones de los relacionados con la explosión?

Las detenciones de dieron durante un operativo que encabezó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la comunidad de Chamila, en Ixtlahuacán, ubicada en los límites entre Colima y Michoacán. Ahí se halló un campamento utilizado por un grupo delictivo.

A los detenidos se les aseguraron: armas cortas y largas, cartuchos útiles, drogas y equipo táctico. Todo fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes; las cuales continuarán las investigaciones para esclarecer las actividades realizadas en dicho campamento, así como si las personas tienen relación con los hechos sucedidos en el municipio de Coahuayana, Michoacán o con otros hechos delictivos.

Este operativo forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado a inicios de noviembre por el Gobierno Federal.

¿Qué decomisaron en campamento de Chamila, en Ixtlahuacán?

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad informó que, en un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, se logró el desmantelamiento de un campamento criminal y la detención de seis personas en la zona limítrofe de Colima con el estado de Michoacán.

Además de las seis personas detenidas se aseguraron armas largas y cortas, cartuchos, drogas y equipo táctico.

¿Detenciones son parte del Plan Michoacán?

De acuerdo con las autoridades, el operativo de Chamila, en Ixtlahuacán, es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, y fue parte de las acciones coordinadas a través del Plan Michoacán anunciado en semanas recientes por el Gobierno de México, en el cual se ha sumado el Gobierno de Colima.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos de Colima ante un hecho delictivo?

Las autoridades que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima hacen el llamado para que la ciudadanía informe de cualquier hecho delictivo o que pueda poner en riesgo a la población, ya sea a través de la línea de emergencia 911 o de la línea de Denuncia Anónima 089.

¿Qué se sabe de la explosión de una camioneta frente a la Policía de Coahuayana?

El 10 de diciembre de 2025, la Fiscalía de Michoacán identificó al dueño original de la camioneta Dakota que explotó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria, de Coahuayana. El fiscal, Carlos Torres Piña, señaló que la unidad no contaba con reporte de robo.

La camioneta que se utilizó el día de la explosión era una Dodge RAM tipo Dakota, color negro y la cual presuntamente transportaba explosivos. Sobre esto, hoy el fiscal del estado, dijo:

La camioneta utilizada no era robada; identificamos al dueño original de la camioneta Dakota negra, quien nos informó hace tiempo vendió la misma

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

