Atentado en Australia: El Mundo Reacciona Ante Tiroteo en Festival Judío

Un tiroteo en medio de un festival de la comunidad judía en Sídney, Australia, que dejó al menos 12 muertos y 29 heridos, ha despertado condenas y reacciones alrededor del mundo. Líderes de distintos países expresaron su solidaridad con las víctimas y la población australiana.

Las primeras imágenes se difundieron desde las primeras horas de este domingo, donde se pudo observar la crudeza del ataque, donde se detuvo a dos personas y se ha informado de un presunto tercer tirador. Asimismo, ha destacado la participación de un ciudadano, que ha sido calificado como héroe anónimo, por derribar y desarmar a un sujeto armado en medio del ataque.

El mundo reacciona ante atentado en Australia

Uno de los primeros en condenar los hechos fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien rechazó categóricamente expresiones de odio contra el judaísmo.

Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista ocurrido en Australia contra una celebración judía. El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo australiano.

Por su parte, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Líbano y Jordania condenaron este domingo el ataque en una playa de Sídney contra la comunidad judía que ha causado doce muertos y 29 heridos y manifestaron su rechazo al "terrorismo", al tiempo que advirtieron contra el discurso del odio y el "extremismo".

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní denunció este domingo el "violento ataque" en Sídney.

"Condenamos el violento ataque en Sídney, Australia. El terrorismo y el asesinato de seres humanos, dondequiera que se cometan, son rechazados y condenados", declaró el portavoz de la cancillería, Esmail Baqeri, en X.

Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, envió sus condolencias a los afectados por el ataque.

Noticias profundamente angustiantes desde Australia. El Reino Unido envía nuestros pensamientos y condolencias a todos los afectados por el terrible ataque en Bondi Beach.

