Paseos Nevados y Shows de Luces Navideñas 2025: Lista Completa Alcaldía por Alcaldía de CDMX
N+
¡Prepara la cámara! Los paseos nevados y shows de luces estarán distribuidos en todas las alcaldías de la CDMX, para celebrar la Navidad 2025; estos son los detalles
COMPARTE:
Las fiestas decembrinas serán especiales este 2025, debido a la instalación de paseos nevados y show de luces navideñas en varios puntos de la CDMX; así que toma nota para que te lances.
En la Ciudad de México habrá cientos de actividades para celebrar estas fiestas, como conciertos gratis en el Zócalo o la discoteca gigante de música electrónica en Paseo de la Reforma.
Noticia relacionada: Festival ‘Luces de Invierno’ 2025: ¿Qué Artistas se Presentarán Gratis en el Zócalo por Navidad?
Pero si estás buscando el espacio ideal para tomarte fotos familiares o con amigos, en estos sitios encontrarás el spot perfecto y gratis. Las autoridades indicaron que “Luces de Navidad” llegará a 15 demarcaciones.
Ambientado con villas navideñas, el espectáculo de la caída de nieve se musicaliza mientras los visitantes pasean en distintos escenarios navideños. Al ritmo de villancicos los copos artificiales pintan de blanco los alrededores.
Además de los paseos nevados, se preparan shows de luces y la instalación de esculturas lumínicas. También encontrarás nacimientos gigantes, batucadas, clown, zanqueros y mucha diversión.
¿Dónde están los paseos nevados y shows de luces en CDMX 2025?
Ten listo tu outfit navideño, porque vas a querer tomar fotos y videos de cada detalle. Los paseos navideños y shows de luces estarán disponibles del 19 de diciembre hasta el 6 de enero de 2026.
Los horarios de la caída de nieve dependen de cada sede, no obstante, iniciarán alrededor de las 19:00 horas.
Recuerda llevar ropa cómoda y atender las indicaciones de los organizadores para evitar accidentes. Toma en cuenta que aunque las actividades son para todas las edades, habrá muchas infancias en la zona, así que cualquier incidente, reportalo a las autoridades.
Estas son las alcaldías que tendrán paseos nevados este 2025 en CDMX:
- Álvaro Obregón – Parque Lineal Torres de Potrero
Se ubica en la Av. Alta Tensión 94, Torres de Potrero
- Azcapotzalco – Parque Calpulli
Se ubica en la colonia El Rosario, Azcapotzalco
- Benito Juárez – Parque Santiago Xicoténcatl
Lo encuentras en Isabel la Católica Benito Juárez Álamos, Álamos, Benito Juárez
- Coyoacán – Parque de la Consolación
Este espacio se localiza en esquina San Matías, San Hermilo, Pedregal de Sta Úrsula
- Cuajimalpa – Deportivo Morelos
Está en Av. José María Castorena 84, Rosa Torres, Cuajimalpa de Morelos
- Gustavo A. Madero - Cancha Campos Revolución
El paseo nevado lo encontrarás en Zona Escolar Oriente, Gustavo A. Madero
- Iztacalco - Deportivo Leandro Valle
Se ubica en la colonia Agrícola Oriental
- Iztapalapa – Parque Deportivo Las Torres
Lo encuentras en esquina Av. de las Torres y, Reforma Democrática s/n, Reforma Política, Iztapalapa
- Magdalena Contreras – Deportivo Oyamel
Se ubica en la Av. Ojo de Agua 145, Ampliación Lomas de San Bernabé, El Ermitaño, La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo - Parque Tacuba
Está en calle Aquiles Serdán 16, San Diego Ocoyoacac, Miguel Hidalgo
- Milpa Alta - Plaza de la Corregidora San Antonio Tecómitl
Localizado en calle Guadalupe Victoria Sur 12100 San Antonio Tecómitl
- Tláhuac – Bosque de Tláhuac
Está en Av. la Turba S/N, Miguel Hidalgo, Tláhuac
- Tlalpan – Deportivo Independencia
La dirección es Jesús Lecuona, Miguel Hidalgo 3ra Secc, Tlalpan, 14250
- Venustiano Carranza – Parque Aguascalientes
Se ubica en Penitenciaria 252, Penitenciaría, Venustiano Carranza, 15350
- Xochimilco – Deportivo San Gregorio Atlapulco
La dirección es esquina Avenida Chapultepec, Adolfo López Mateos, San Juan Moyotepec
Historias recomendadas:
- Habrá Discoteca Gigante de Música Electrónica en Reforma este Fin de Año 2025; Así Será
- Buzones del Palacio Postal: Así Pueden Enviar sus Cartas los Niños a Santa Claus y Reyes Magos
EPP