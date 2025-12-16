CDMX Prende Alumbrado Navideño 2025_ Así Lucen Mosaicos Luminosos que Llenan de Color el Zócalo.

El alumbrado Navideño 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México fue inaugurado este 16 de diciembre y aquí te mostramos algunas imágenes del evento.

Foto: N+.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital del país, encabezó el acto y dijo que la iluminación es para el disfrute de las familias que visiten la Plaza de la Constitución.

Foto: N+.

"Queremos, entonces, que este Zócalo se ilumine, para que vengan las niñas, los niños; que venga la familia completa, que se abracen, que celebren la vida, que celebren estas fiestas, en armonía y con paz", dijo.

Foto N+.

De acuerdo con autoridades capitalinas, se tendrán más de 600 actividades culturales, artísticas, turísticas, de convivencia, a lo largo y ancho de la ciudad, con motivo de los festejos decembrinos.

Foto: N+.

Solo en el Centro Histórico de la Ciudad de México se iluminarán más de 40 kilómetros de calles.

Foto: N+.

El iluminado en el Zócalo comprende cuatro conjuntos monumentales, uno de ellos que fue puesto en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, así como las bocas calles de 20 de noviembre.

Foto: Jefatura de Gobierno CDMX.

Otras zonas iluminadas están en las avenidas Reforma, Insurgentes, Vito Alessio Robles y enfrente del Hotel de la Ciudad de México.

Foto: N+.

Entre los elementos destacan figuras tradicionales como campanas, esferas, cascabeles, faroles, estrellas, velas, pinos, moños y nochebuenas.

Foto: Jefatura de Gobierno CDMX.

Para lograr este evento participaron más de 100 trabajadoras y trabajadores, de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, especializados en el alumbrado decorativo, particularmente de la Dirección de Alumbrado Público.

Foto: Jefatura de Gobierno CDMX.

Historias recomendadas:

ASJ