CDMX Prende Alumbrado Navideño 2025_ Así Lucen Mosaicos Luminosos que Llenan de Color el Zócalo.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó el alumbrado navideño en el Zócalo de la capital del país

Foto: N+.

El alumbrado Navideño 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México fue inaugurado este 16 de diciembre y aquí te mostramos algunas imágenes del evento.

Foto: N+.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital del país, encabezó el acto y dijo que la iluminación es para el disfrute de las familias que visiten la Plaza de la Constitución.

Foto: N+.

"Queremos, entonces, que este Zócalo se ilumine, para que vengan las niñas, los niños; que venga la familia completa, que se abracen, que celebren la vida, que celebren estas fiestas, en armonía y con paz", dijo.

Foto N+.

De acuerdo con autoridades capitalinas, se tendrán más de 600 actividades culturales, artísticas, turísticas, de convivencia, a lo largo y ancho de la ciudad, con motivo de los festejos decembrinos.

Foto: N+.

Solo en el Centro Histórico de la Ciudad de México se iluminarán más de 40 kilómetros de calles.

Foto: N+.

El iluminado en el Zócalo comprende cuatro conjuntos monumentales, uno de ellos que fue puesto en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, así como las bocas calles de 20 de noviembre

Foto: Jefatura de Gobierno CDMX.

Otras zonas iluminadas están en las avenidas Reforma, Insurgentes, Vito Alessio Robles y enfrente del Hotel de la Ciudad de México.

Foto: N+.

Entre los elementos destacan figuras tradicionales como campanas, esferas, cascabeles, faroles, estrellas, velas, pinos, moños y nochebuenas.

Foto: Jefatura de Gobierno CDMX.

Para lograr este evento participaron más de 100 trabajadoras y trabajadores, de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, especializados en el alumbrado decorativo, particularmente de la Dirección de Alumbrado Público. 

Foto: Jefatura de Gobierno CDMX.

