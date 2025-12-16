Responde Gobierno a la CIDH por Caso Ernestina Ascencio; ¿Por qué Condenaron al Estado Mexicano?

Este día, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó a México por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio, mujer indígena náhuatl de 73 años. ¿Quién era y qué pasó con la señora Ernestina Ascencio?

La Corte concluyó que la violación sexual y las graves lesiones, así como la falta de atención médica, causaron la muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario. Además, determinó que México incumplió el deber de investigar con debida diligencia reforzada estos hechos y garantizar el acceso a la justicia.

Después de la resolución de la CoIDH, la secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que hoy la Corte notificó la sentencia del caso, y destacó que el Gobierno mexicano aceptó su responsabilidad.

Durante la audiencia del caso, el Gobierno de México aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y la salud de la señora Ascencio, derivado de la ausencia de servicios médicos oportunos y adecuados

Aseguró que la postura del Estado mexicano es siempre ser solidarios con las víctimas para conocer la verdad, garantizar justicia y la reparación del daño, así como la no repetición.

¿Quién era y qué pasó con Ernestina Ascencio?

Ernestina Ascencio Rosario era una mujer indígena de la sierra de Zongolica en Veracruz.

Fue violada por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007

De acuerdo con la CoIDH, indicó que el día anterior a los hechos, se instaló un campamento militar cerca de la casa de la señora Ernestina, como parte de la estrategia de lucha contra el narcotráfico del Estado en ese momento en 2006. Militares abusaron de la mujer.

Fue trasladada por sus familiares en busca de atención médica durante 10 horas, hasta ser recibida en el Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció a las 6:30 horas del 26 de febrero de 2007.

La Corte determinó que la violación sexual sufrida por la señora Ernestina constituyó un acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos sufrimientos físicos y mentales y se cometió con el propósito de intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima

El hospital no contaba con intérpretes del náhuatl que facilitaran la comunicación de la señora Ernestina y sus familiares con el personal.

Después de esto, y ante la falta de justicia en el país, y cerrarse el caso, la familia acudió a instancias internacionales.

El 11 de junio de 2023 ingresó el caso a la CIDH.

Luego la CIDH presentó el caso a la Corte el 24 de agosto de 2023.

Se llevó a cabo una audiencia pública el 30 de enero de 2025 en Costa Rica

Hoy la Corte notificó su sentencia.

La Corte concluyó que la investigación no incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria; fue cerrada prematuramente, sin haberse agotado las líneas de investigación necesarias; y se basó en motivos permeados por estereotipos étnicos, etarios y de género, que a su vez fueron replicados por altas autoridades del gobierno mexicano, incluido el entonces Presidente de la República, que contribuyeron a crear un ambiente de descreimiento hacia las declaraciones de la señora Ascencio Rosario y sus familiares.

En ese momento, Felipe Calderón, había dicho que la señora Ernestina Ascencio, "murió de gastritis crónica”.

