Santiago Gimenez Será Operado del Tobillo ¿Peligra su Lugar en el Milán y la Selección Mexicana? 

Luego de varias semanas en tratamiento por molestias en el tobillo que no fueron superadas, el delantero mexicano Santiago Gimenez decidió que es mejor operarse. Así que el futbolista del Milán italiano pasará por el quirófano y estará fuera de las canchas un buen rato. Estos son los detalles.

De acuerdo con medios italianos, la cirugía de Santi Gimenez es inminente y eso le complica el panorama, sobre todo porque el próximo torneo es clave para sus ambiciones de ganarse un lugar en la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026.

En Italia, el diario deportivo La Gazzetta dello Sport señaló que el problema de Santi no es tan grave, porque no hay lesión en los cartílagos ni en los ligamentos, así que se puede recuperar en seis semanas o máximo dos meses.

¿Qué le Pasó a Santiago Giménez? Por Operación hay dudas sobre su lugar en la Selección Mexicana y el Milán

Sin embargo, el medio italiano también dejó en claro que la operación y posterior recuperación del artillero mexicano complicarán su estancia en el Milán, máxime que su equipo está buscando otro delantero y el nombre del alemán Niclas Füllkrug ha cobrado fuerza en días recientes.

Incluso si el Milán y Santi llegan a un acuerdo para que el futbolista busque otro equipo, el hecho de estar lesionado sería un obstáculo en el próximo mercado de fichajes.

Hay que recordar que Gimenez lleva un mes y medio sin jugar, por lo que después de su operación habrá sumado tres o cuatro meses de inactividad.

Si todo resulta como lo tiene planeado y se cumplen los tiempos de recuperación, Santi Gimenez estará listo para ser convocado por Javier Aguirre para la Fecha FIFA de marzo, cuando México se enfrentará a Portugal y Bélgica. Serán dos buenas pruebas para que “El Vasco” tenga más claro qué jugadores llamará para integrar la lista del Mundial 2026.

