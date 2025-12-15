César 'Chino' Huerta Llegó a Monterrey ¿El Delantero Regresa a la Liga MX?

Culminó el Torneo Apertura 2026 de la Liga pero empieza el futbol de estufa. Los equipos ya empezaron a buscar refuerzos de cara al Clausura 2026, así que llamó la atención que César “Chino” Huerta aterrizó este lunes 15 de diciembre en Monterrey, Nuevo León. Estos son los detalles.

Gran sorpresa causó la llegada del “Chino” Huerta al Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, de Nuevo León, donde fue captado por la prensa. De acuerdo con los reportes, llegó acompañado por familiares.

El canterano de Chivas, que portó también la camiseta de los Pumas, actualmente tiene contrato con el Anderlecht de la Liga de Bélgica. A su llegada a tierras regias fue abordado por los medios de comunicación y cuestionado sobre los motivos de su paso por Monterrey.

Huerta no quiso dar respuestas y sólo se limitó a externar que no estaba autorizado para hablar al respecto. Conviene señalar que el futbolista mexiocano está en proceso de recuperación, luego de ser operado de la pelvis, y se prevé que volverá a la actividad deportiva en febrero del 2026.

Cesar "Chino" Huerta llega a Monterrey. ¿Regresa a la Liga MX con Rayados o Tigres? Esto se sabe

Aunque se ha especulado que César Huerta llegó a Monterrey para sostener conversaciones con un equipo regio, Tigres o Rayados, aún no hay información oficial al respecto. Así que pueden ser varios los escenarios:

Una posibilidad es que César Huerta haya llegado para sostener conversaciones con la directiva del Monterrey, de cara al Torneo Clausura 2026

Otra opción es Huerta esté en México para reunirse con directiva de Tigres, para reforzarlos en el Torneo Clausura 2026

Chino Huerta también pudo llegar al aeropuerto de Monterrey para hacer una escala, rumbo a otra ciudad, para pasar las fiestas navideñas con su familia

Incluso cabe la posibilidad de que el Chino Huerta haya regresado al país para continuar con su proceso de rehabilitación o para checarse con un experto en medicina deportiva

Así las cosas, el futbol de estufa ya empezó a “calentar” el mercado invernal, de cara al Torneo Clausura 2026 y el nombre del "Chino" Huerta es atractivo para cualquier equipo de la Liga MX. Y hay que tomar en cuenta que en los últimos años tanto Tigres como Rayados se han vuelto expertos en repatriar seleccionados mexicanos que juegan en Europa, como Tecatito Corona, Diego Lainez, Javier Aquino, Héctor Moreno y Diego Reyes, entre otros.

