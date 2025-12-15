Santiago Gimenez Podría Ir a Quirófano por Lesión, Esto Sabemos

Santiago Gimenez no ha logrado consolidarse como el delantero titular del AC Milan, pues una lesión en el tobillo le ha impedido jugar desde el pasado 28 de octubre. El seleccionado mexicano abandonó aquel partido ante Atalanta y desde entonces no ha tenido actividad. En un principio no se proyectó que la lesión fuera demasiado seria, pues incluso hace una semana el entrenador del conjunto rossoneri, Massimiliano Allegri, declaró que el tobillo del 'Bebote' ya estaba bien y que esperaba tenerlo de vuelta en los entrenamientos, pero eso no sucedió.

Luego de casi dos meses de su lesión, el club no ha compartido un informe médico oficial. Sin embargo, Gimenez sí compartió un mensaje a través de sus redes sociales en el que reveló que durante varios meses jugó con una lesión en el tobillo. "Con muchas ganas de seguir ayudando al equipo, seguí jugando, pero el dolor fue creciendo y llegó el momento de parar", escribió el delantero mexicano.

Santiago Gimenez evalúa operarse el tobillo

De acuerdo con el medio italiano La Gazzetta dello Sport, Santiago Gimenez está avaluando la operación en su tobillo derecho. "Gimenez estuvo en Holanda, con el profesor Gino Kerkhoffs, especialista en tobillo, para una consulta. No es la primera de estas semanas", detalla el rotativo. En ese sentido, dicha fuente asegura que en los próximos días el futbolista de 24 años de edad, en conjunto con el equipo, tomará una decisión al respecto.

Mientras tanto, Santi no realizará el viaje a Arabia Saudita el día de mañana, cuando el Milan parta hacia la sede donde jugará su próximo partido, correspondiente a la Supercopa de Italia.

Los números de Santiago Gimenez en Milán

Santiago Gimenez llegó al AC Milan en enero de 2025, cuando el conjunto italiano desembolsó más de 30 millones de euros por él. Desde entonces, el 'Chaquito' ha participado en 30 partidos, marcando 7 goles y repartiendo 5 asistencias.

