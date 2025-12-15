Este lunes 15 de diciembre se hizo oficial que el Cruz Azul femenil disputará sus partidos como local fuera de la CDMX. La institución celeste precisó que la plantilla jugará en Cuernavaca a partir del Torneo Clausura 2026.

De acuerdo con la información, se busca que el equipo cementero buscará fortalecer vínculos con la afición morelense. De ahí que se optara por jugar como local en el Estadio Centenario, ubicado en la ciudad de la eterna primavera.

El plan es que las futbolistas celestes sean locales en el Estadio Centenario durante los próximos seis meses y de acuerdo a los resultados se evaluará si se amplía el contrato y regresan a la CDMX.

En conferencia de prensa, la directiva de La Máquina celeste ofreció detalles de la mudanza, mientras que en sus redes sociales se hizo el anuncio: “A partir del 2026… El Estadio Centenario, nueva casa de Cruz Azul FemeniL. ¡La Máquina llega a Cuernavaca, Morelos!”.

Cambio de Estadio de Cruz Azul Femenil es oficial: ¿Dónde jugarán a partir de 2026?

Víctor Velázquez, presidente del Club Cruz Azul, reconoció la disposición y el respaldo del gobierno de Morelos para concretar la mudanza a Cuernavaca:

Desde el momento de la invitación comenzamos a trabajar en todos los detalles para contar con un espacio adecuado. Queremos representar dignamente al estado, campeonar aquí en Morelos y levantar nuestra primera copa femenil. Vamos a dejar todo en la cancha

Hay que recordar que en el torneo anterior, el Clausura 2026, el equipo femenil de La Máquina alternó sus duelos como local en dos sedes: La Noria, en temporada regular, y el Estadio Olímpico Universitario en la Liguilla, ya que llegó hasta semifinales.

Por lo que respecta al equipo varonil, no se contempla ningún cambio de sede para el Torneo Clausura 2026. Y será hasta después del Mundial 2026 que dejaría la sede actual en Ciudad Universitaria para volver al Estadio de la Ciudad de México.

