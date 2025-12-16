Chivas Blindan a Armando ‘Hormiga’ González, su Campeón de Goleo, con una Extensión de Contrato  

Luego del gran desempeño que tuvo en el Torneo Apertura 2026, en el que terminó como campeón de goleo, el delantero Armando “Hormiga” González se hizo merecedor de una extensión de contrato por parte de las Chivas.

El Club Guadalajara hizo el anuncio oficial sobre la ampliación de la relación contractual con el delantero de 22 años de edad y nacido en Celaya, Guanajuato. Fue a través de un comunicado que se dio a conocer la noticia y se destacó que con ello “se asegura la continuidad de un jugador clave dentro del proyecto deportivo y reafirma la apuesta institucional por la consolidación de talento formado en casa”.

También se hizo alusión a la valiosa aportación de “La Hormiga” durante la campaña que recién concluyó:

El delantero rojiblanco tuvo un Apertura 2025 de ensueño, ya que sus 12 anotaciones fueron clave para el gran cierre de torneo del equipo y le permitieron consagrarse como campeón de goleo individual

En ese mismo sentido se añadió que “La Hormiga” González “se ha consolidado como un elemento determinante, capaz de marcar diferencia en momentos clave y por ello recientemente llamó la atención de Javier Aguirre, quien lo ha considerado en las convocatorias de la Selección Mexicana en su proceso rumbo al Mundial 2026”.

Chivas amplió el contrato de 'La Hormiga' González: ¿Por cuánto tiempo?

Sobre la ampliación de contrato del artillero, la directiva anunció que es por cuatro años, hasta el 2029. Y aunque no se dieron detalles, queda claro que hay una sustanciosa mejora salarial luego de su brillante labor en la Liga MX 2025.

Resulta evidente que la firma de un nuevo contrato entre el Rebaño Sagrado y Armando González obedece en gran parte a que el futbolista llamó la atención de otros clubes, así que la directiva procedió a blindarlo y a aumentar la cláusula de rescisión para tratar de evitar que se lo lleven.

Armando “Hormiga” González se forjó en el Club Tapatío, filial de las Chivas, hasta que debutó con el primer equipo en enero del 2024. Sin embargo, fue hasta la llegada del técnico Diego Milito que recibió más protagonismo. Desde que subió a Primera División ha participado en 39 partidos y suma 15 anotaciones.

Fue campeón de goleo en el Apertura 2025, con 12 anotaciones, junto a Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (del Atlético San Luis) que marcaron la misma cantidad en 17 jornadas del torneo regular.

