Próximos Partidos Amistosos de México: los 3 Rivales de la Selección para Iniciar el 2026

De cara al Mundial 2026, la Selección Mexicana ya tiene nuevos rivales para sus primeros partidos de preparación del año próximo. Así que el equipo tricolor saldrá de gira para visitar a Panamá y Bolivia, luego regresará para enfrentar a Islandia. Esto es lo que sabemos.

Este martes 16 de diciembre, en conferencia de prensa, Ivar Sisniega y Duilio Davino ofrecieron los detalles de la agenda tricolor para enero y febrero, antes de la Fecha FIFA de marzo.

Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales, señaló que “en este ciclo mundialista hemos enfrentado equipos de todas las Confederaciones, hasta en condiciones de visitante como nos pidió Javier Aguirre. Ahora ya hemos podido cerrar enero, febrero y marzo con Panamá, Bolivia, Islandia, Portugal y Bélgica”.

El directivo y exjugador también añadió que “estos partidos son muy importantes porque le dan posibilidad a los jugadores de nuestra Liga para mostrarse. Y así Javier puede ir definiendo la lista final de convocados”.

Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), también se refirió a la petición del "Vasco" Aguirre, entrenador del combinado tricolor:

Javier Aguirre Nos pidió que organizáramos compromisos que reten a sus futbolistas y los sometan a condiciones adversas para sacarlos de la zona de confort

Próximos partidos amistosos de México: Fechas y sedes

Sobre los próximos duelos que se anunciaron oficialmente este día, trascendió que se jugará en las siguientes fechas y sedes:

México visitará a Panamá el 22 de enero y el partido se llevará a cabo en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

y el partido se llevará a cabo en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña. La Selección Mexicana enfrentará a Bolivia el 25 de enero en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra.

en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz de la Sierra. El Tricolor recibirá a Islandia el 25 de febrero en el Estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro.

Posteriormente, como se había anunciado con antelación, en la Fecha FIFA de marzo el Seleccionado Nacional se verá las caras con Portugal en el Estadio de la Ciudad de México y con Bélgica en el Soldier Field de Chicago.

