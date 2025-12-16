Cruz Azul: Delantero Miguel Borja Es Opción para Reforzar la Ofensiva de La Máquina 

Cruz Azul está en búsqueda de delanteros, luego de que es inminente la salida de Ángel Sepúlveda y Mateusz Bogusz. Por ello es que la baraja de refuerzos ya empezó y uno de los nombres que se manejan es el del colombiano Miguel Borja.

El artillero colombiano acaba de finalizar su contrato con el River Plate argentino, así que se convierte en una opción inmejorable para el equipo cementero, ya que no tendría que pagar transferencia por él.

Noticia relacionada: Cruz Azul Cambia de Sede: Jugará en Cuernavaca durante el Torneo Clausura 2026

De acuerdo con especialistas en fichajes, la posibilidad de que Borja llegue al equipo celeste es real, ya que el jugador está dispuesto a escuchar ofertas. Su representante, Juan Pablo Pachón, señaló que existe interés de varios equipos:

Hay acercamientos de varios grandes del continente, algo lógico tratándose del máximo goleador de River Plate en las últimas dos décadas y del colombiano con más goles en la historia de la Copa Libertadores y del futbol argentino. Al estar libre, es normal que genere interés y morbo

Video: Tercer Grado Deportivo | Cruz Azul vs. América Engrandeció al Futbol

¿Quién es Miguel Borja, delantero que está en la mira de Cruz Azul?

Miguel Borja se desvinculó del River Plate justo al finalizar el último torneo argentino de futbol, en el que resultó campeón Estudiantes de La Plata. La salida del artillero se debe a que terminó su contrato, mismo que no fue renovado debido a que tanto el club como el jugador decidieron que era lo mejor para ambas partes.

Borja, de 32 años, tiene amplio recorrido futbolístico y en su carrera ha portado las camisetas de los clubes colombianos Deportivo Cali, Independiente de Santa Fe y Atlético Nacional, el Livorno italiano, los brasileños Palmeiras y Gremio, además del River Plate argentino.

Aunque Cruz Azul no ha hecho oficial su lista de transferibles, hay varios futbolistas que son candidatos a salir: Ángel Sepúlveda, Mateusz Bogusz, Lorenzo Faravelli y Rodolfo Rotondi, por lo que habrá varias plazas de extranjero disponibles.

Aunque

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC