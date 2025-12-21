Hallan Cuerpo en Avanzado Estado de Descomposición en Av. Morones Prieto en Guadalupe, NL

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue hallado la tarde de este domingo 21 de diciembre en la avenida Morones Prieto, cerca del río Santa Catarina, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El hallazgo fue reportado alrededor de las 03:00 de la tarde por una persona que pasaba por la zona, luego de percatarse de olores fétidos.

Fue a la altura de la colonia Valle Hermoso donde se localizó el cuerpo en avanzado estado de descomposición que portaba una sudadera color gris, pantalón de mezclilla y calzado de color negro. Elementos de la Policía de Guadalupe, así como agentes de investigación se movilizaron hasta el sitio luego de recibir el reporte del hallazgo.

Cierran avenida Morones Prieto por hallazgo de cuerpo en descomposición

Hasta el sitio arribaron elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, agentes ministeriales y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León quienes acordonaron parte de la avenida Morones Prieto, cerca de la entrada a las colonias 21 de Enero y Los Faisanes, por aproximadamente dos horas.

Debido a este cierre vial temporal se desvió la circulación de esta importante vía de comunicación en el municipio de Guadalupe para que las autoridades de seguridad y los agentes continuaran con las investigaciones necesarias para identificar el cuerpo en estado de descomposición que presentaba huellas de violencia en las muñecas, el rostro y diferentes partes.

Con información de Pedro Caballero | N+

