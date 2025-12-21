Fuerza Civil Abate a Presunto Delincuente en Doctor Arroyo, Nuevo León

Este fin de semana se activó el Operativo Muralla en el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León. Mediante un comunicado, las autoridades de Fuerza Civil informaron que derivado de las acciones de seguridad un presunto delincuente fue abatido en el sitio.

De acuerdo con los primeros informes, se presume que el enfrentamiento armado se dio entre elementos de Fuerza Civil e integrantes de una célula delictiva, quienes aparentemente son responsables de los restos humanos localizados durante la mañana del sábado 20 de diciembre.

Durante el Operativo Muralla que se activó este domingo 21 de diciembre en el municipio de Doctor Arroyo, además del presunto delincuente abatido, las autoridades de Fuerza Civil llevaron a cabo el aseguramiento de dos armas largas, cartuchos y una camioneta.

Localizan restos humanos en Doctor Arroyo, Nuevo León

El hallazgo de restos humanos movilizó a los elementos de la Guardia Nacional durante la mañana del domingo 20 de diciembre hasta la Carretera Federal 57 Matehuala–Saltillo, en el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León. Al arribar, las autoridades aseguraron el área. La circulación en la zona se mantuvo controlada mientras se desarrollaban las primeras acciones.

Personal forense arribó al sitio para llevar a cabo el levantamiento de los restos humanos que hasta el momento no han sido identificados de manera oficial. De igual manera, se desconocen las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, por lo que, el caso permanece bajo investigación de las autoridades correspondientes.

