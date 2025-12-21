Asesinan a Mujer a Balazos y Hieren a Tres Más en Escobedo, Nuevo León

Una mujer fue asesinada a balazos en la colonia Felipe Carrillo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, luego de que dos hombres armados atacaran una vivienda señalada como punto de venta de droga. La agresión ocurrió en el cruce de las calles José María Morelos y Pavón y Eduardo A. Elizondo.

Noticia relacionada: Asesinan a Hombre Dentro de su Vivienda en San Nicolás, Nuevo León

La víctima fue identificada como Yenifer Soraya López, de 40 años de edad, cuyo cuerpo quedó dentro del domicilio atacado. Durante la huida, los agresores dispararon contra personas que caminaban por un mercado rodante cercano, dejando tres heridos ajenos a los hechos: una mujer de 51 años, otra de 43 años y un menor de 14 años de edad, todos con lesiones por arma de fuego en extremidades.

La agresión generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y rescatistas, quienes atendieron la emergencia, mientras que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acordonó la zona e inició las investigaciones. Los responsables no fueron detenidos pese a un operativo apoyado con drones.

Asesinan a hombre dentro de su casa en San Nicolás de los Garza

El pasado viernes 19 de diciembre se registró otro asesinato al interior de una vivienda ubicada en la colonia Villas de Casablanca, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Sujetos armados irrumpieron durante la madrugada y dispararon contra el hombre que descansaba en la casa.

La zona fue acordonada por la Policía de San Nicolás y la víctima fue identificada como Gustavo, de entre 30 y 35 años de edad, quien perdió la vida en el lugar a consecuencia de las heridas provocadas por los proyectiles. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga sin que hasta el momento se tenga reporte de personas detenidas.

Historias recomendadas:

SHH