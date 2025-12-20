Localizan Tambo con Restos Humanos en García, Nuevo León

Una intensa movilización de autoridades se registró la tarde de este sábado 20 de diciembre en el municipio de García, luego del hallazgo de un tambo que contenía restos humanos en el kilómetro 41 de la Carretera Libre a Saltillo, lo que generó alarma entre automovilistas y vecinos de la zona.

El reporte fue realizado por ciudadanos que transitaban por el área y detectaron el recipiente abandonado a un costado de la carretera, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades. Elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal acudieron al sitio, donde tras una revisión preliminar confirmaron que al interior del tambo se encontraban restos humanos, por lo que el área fue acordonada de inmediato para preservar la escena.

Noticia relacionada: Asesinan a Hombre Dentro de su Vivienda en San Nicolás, Nuevo León

Agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios y el traslado del contenido al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los estudios necesarios para su identificación.

Víctima sería un joven de entre 25 y 30 años

De acuerdo con información preliminar proporcionada por fuentes cercanas a la investigación, la víctima sería un hombre joven de entre 25 y 30 años de edad, quien presentaría huellas de violencia, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles de manera oficial. También trascendió que el joven vestía una playera deportiva y ropa interior en tonos blanco y negro, datos que podrían ayudar a su identificación por parte de familiares.

La Fiscalía de Nuevo León inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio, así como para dar con los responsables. No se descarta que el crimen esté relacionado con otros hechos violentos registrados en la zona metropolitana.

Las autoridades continuarán con los operativos en el área como parte de las labores de seguridad y prevención, mientras avanzan las investigaciones.

Historias recomendadas:

Con información de Brian Samaniego/ Noticias N+

RR