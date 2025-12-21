Encuentran a Hombre Asesinado a Balazos en la Colonia Tepeyac en Santa Catarina, Nuevo León

La tarde de este domingo 21 de diciembre, el reporte de una persona sin vida y con impactos de arma de fuego movilizó a las autoridades de seguridad locales y federales hasta la colonia Tepeyac, a la altura del arroyo El Obispo, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Elementos de la Policía de Santa Catarina, agentes ministeriales y oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional se trasladaron hasta el punto del reporte donde confirmaron el hallazgo de un hombre muerto. La víctima, identificado como Gustavo de aproximadamente 46 años de edad, se encontraba sin playera, únicamente vestía un pantalón de mezclilla y zapatos color café.

Investigan muerte de hombre a balazos en arroyo El Obispo

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre hallado sin vida en el arroyo El Obispo era conocido en la zona y se presume que era investigado por casos de narcomenudeo. Las autoridades continúan investigando su muerte pues, a pesar de que la víctima presentaba heridas de bala, en el sitio no fueron encontrados casquillos percutidos.

La zona fue acordonada para llevar a cabo las indagatorias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo. Se espera que en las próximas horas, las autoridades de seguridad estatal den a conocer el móvil de este homicidio registrado en la colonia Tepeyac, que movilizó a los policías hasta el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

