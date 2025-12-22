Mujer de la Tercera Edad Cae a Pozo al Intentar Rescatar a Cabra en General Terán, Nuevo León

Una mujer de la tercera edad cayó a un pozo de aproximadamente 6 metros de profundidad al intentar rescatar a una cabra que había caído minutos antes dentro del agujero. El accidente se registró la noche del domingo 21 de diciembre en el municipio de General Terán, Nuevo León.

Cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el punto para rescatar a la mujer identificada como María de Jesús Pérez Vázquez de 74 años de edad. Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de General Terán arribaron al Ejido el Encadenado, donde llevaron a cabo las maniobras necesarias para sacar a la adulta mayor.

Los elementos de Protección Civil estatal y municipal trabajaron en coordinación y lograron el rescate de la mujer de 74 años de edad, con ayuda de un sistema de cuerdas. María de Jesús fue extraída del pozo de manera segura y posteriormente, fue trasladada al Hospital General de Montemorelos para su atención médica.

Rescatan a senderistas perseguidos por oso en cerro El Chupón

Ese mismo día, durante la tarde, los elementos de Protección Civil de Nuevo León llevaron a cabo otro rescate en el cerro del Chupón, en la colonia Satélite perteneciente al municipio de Monterrey, Nuevo León.

Un grupo de senderistas que eran perseguidos por un oso en la parte alta del cerro El Chupón pidió el apoyo de los rescatistas cuando llegaron a una zona donde no podían continuar su camino. Refirieron que lograron escapar del animal, pero este se encontraba cerca. Ninguno de los rescatados presento lesiones.

