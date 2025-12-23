Enfrentamiento de Ministeriales con Presuntos Delincuentes Deja Dos Muertos en Santiago, NL

En la madrugada de este martes 23 de diciembre, un enfrentamiento armado entre agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y presuntos delincuentes dejó un saldo trágico de dos hombres muertos, además de una mujer detenida. Los hechos ocurrieron en una quinta ubicada en la colonia Los Rodríguez, cerca de la carretera nacional, en el municipio de Santiago, Nuevo León.

Video: Deja 2 Muertos Enfrentamiento de Ministeriales con Presuntos Delincuentes en Santiago Nuevo León

El incidente ocurrió poco después de la 1:00 a.m., cuando agentes ministeriales recibieron un reporte sobre personas armadas en una zona de quintas, específicamente en la Avenida a las Torres y Benito Juárez. Al llegar al lugar, los oficiales fueron recibidos con disparos por parte de los delincuentes. En medio del tiroteo, un segundo grupo de presuntos criminales llegó al sitio con la intención de rescatar a los implicados, lo que intensificó el conflicto.

El enfrentamiento termino con la muerte de dos presuntos delincuentes, quienes fueron abatidos durante el ataque armado. Además, las autoridades lograron asegurar varias armas de fuego, un vehículo y detener a una mujer, cuyo papel en los hechos aún está bajo investigación. Durante la balacera, dos detectives de la Fiscalía resultaron heridos, sin embargo se encuentran fuera de peligro tras ser trasladados a un hospital.

El área fue resguardada por elementos de la policía municipal de Santiago y la Fuerza Civil

Autoridades mantuvieron un fuerte dispositivo de seguridad alrededor de la zona. A su vez, la investigación continúa y se espera que en las próximas horas se ejecute un cateo en la quinta, ya que se sospecha que aún podrían existir más armas en el lugar. El ataque ocurrió a solo 300 metros de la carretera nacional, en una zona residencial que incluye varias quintas y propiedades.

La cercanía con la carretera hizo que los hechos fueran notados rápidamente por los habitantes de la zona, quienes expresaron su preocupación por la creciente inseguridad en la región, conocida por ser un área tranquila del municipio de Santiago.

En este momento, la investigación sigue su curso. Se ha mencionado que algunas de las casas en la zona cuentan con cámaras de seguridad, lo que podría ser clave para esclarecer los detalles de lo ocurrido. Las autoridades continúan revisando las pruebas y esperan confirmar si la mujer detenida fue víctima de algún delito.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

