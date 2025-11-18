Mujer Muere Arrollada por el Metro en la Estación Fundidora en Monterrey

Una mujer murió arrollada por el metro en la Estación Fundidora, en la ciudad de Monterrey, la noche de este martes 18 de noviembre. El reporte de una persona sin vida sobre las vías movilizo a los cuerpos de emergencia municipal y del estado de Nuevo León.

Al arribar a la Estación Fundidora, elementos de Protección Civil confirmaron que había una mujer muerta en las vías del metro. Debido al impacto de la unidad, la víctima perdió la vida y sus pertenencias quedaron tiradas en el andén que fue resguardado por personal de Fuerza Civil.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey, la mujer presentaba múltiples traumatismos en el cuerpo, así como un traumatismo craneoencefálico grave. Fueron paramédicos de la Cruz Roja quienes la valoraron y declararon que ya no contaba con signos vitales.

Investigan muerte de mujer en Estación Fundidora del Metro de Monterrey

Debido a estos hechos, el servicio de Metro de Monterrey fue suspendido en la Estación Fundidora, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la mujer de aproximadamente entre 28 y 35 años de edad, quien viajaba sola, no ha sido identificada de manera oficial.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, la víctima era de tez morena, complexión robusta, cabello obscuro y vestía blusa color gris con pantalón de mezclilla y calcetas azules. Se presume que se habría arrojado a las vías del metro; sin embargo, Fuerza Civil y las autoridades de seguridad de Nuevo León continuan investigando el caso para determinar cómo ocurrieron los hechos.

