Camión de Transporte de Personal se Sale del Camino en Monterrey; Chofer Resulta con Golpes

Minutos antes de las 08:00 de la mañana de este lunes 19 de enero, un camión de transporte de personal se salió del camino cuando transitaba sobre el Blvd. Rogelio Cantú y la avenida Aaron Saenz en la colonia Santa María, perteneciente al municipio de Monterrey, Nuevo León.

El accidente vial movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, quienes al llegar confirmaron que el camión de transporte de personal, que iba sin pasajeros, se salió del camino hacía una zona de terracería de un vado natural de aproximadamente 3 a 4 metros.

A bordo del camión únicamente se encontraba el conductor, quien presuntamente viajaba a exceso de velocidad, dormitó y perdió el control de la unidad cuando se dirigía a recoger a los empleados, lo que habría ocasionado que se saliera del camino.

Al salirse del camino, el camión de transporte de personal chocó unos tubos de contención que se encontraba en la zona, a unos metros de Puente Atirantado. A causa del impacto, el conductor de la unidad resultó con unos golpes y lesiones que no se consideraron de gravedad, por lo que, los paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios en el sitio del accidente.

Elementos de Movilidad de Monterrey también arribaron al sitio para hacerse cargo de la circulación en el Blvd. Rogelio Cantú y la Av. Aaron Saenz, que se vio afectada por unos minutos, mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores necesarias para realizar el retiro del camión de transporte de personal.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

