Desalojan a 400 Personas tras Incendio en Plaza Comercial de San Nicolás, NL

Un incendio registrado al interior de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Manuel L. Barragán provocó la movilización de cuerpos de auxilio y el desalojo preventivo de aproximadamente 400 personas. El incidente ocurrió la noche del viernes 16 de enero en el municipio de San Nicolás de los Garza, a la altura de la calle Tenayuca, dentro de la colonia Residencial Anáhuac.

De acuerdo con la información disponible, el siniestro se reportó mientras la plaza se encontraba en operación, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia para salvaguardar la integridad de clientes y trabajadores que se encontraban en el lugar.

Video: Incendio en Plaza Comercial Provoca el Desalojo de 400 Personas en Ave Manuel L Barragán

Las autoridades señalaron que el incendio tuvo su origen en la segunda planta del centro comercial, específicamente en el local identificado con el número 2008. En el interior de dicho establecimiento se consumieron diversos materiales y mercancías, entre los que se encontraban peluches, cuadros, juguetes, aparatos electrónicos y otros artículos.

El fuego generó preocupación entre los presentes debido al tipo de materiales involucrados; sin embargo, la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia permitió evitar que la situación se agravara o se propagara a otros locales del inmueble.

Desalojo preventivo sin personas lesionadas

Como medida preventiva, se procedió al desalojo de alrededor de 400 personas que se encontraban dentro de la plaza comercial al momento del incidente. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones por síntomas de intoxicación, lo que refleja la eficacia de los protocolos de evacuación aplicados.

El desalojo se realizó de manera ordenada, permitiendo que las personas salieran del inmueble sin incidentes adicionales.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de San Nicolás acudieron al lugar para atender la emergencia, el incendio fue controlado oportunamente, evitando daños mayores tanto a la estructura del edificio como a otros comercios cercanos.

Una vez sofocado el fuego, las autoridades realizaron las labores correspondientes para asegurar la zona y descartar riesgos adicionales.

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

RR